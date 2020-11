Ryan Reynolds di Ambang Akusisi Klub Divisi Lima Inggris

AKTOR Hollywood Ryan Reynolds dan Rob McElhenney selangkah lagi mengakuisi klub sepak bola Wales, Wrexham.

Penawaran Reynolds dan McElhenney diterima setelah Wrexham Supporters Trust (WST) yang memiliki klub ITU menyetujui melanjutkan proses akusisi tersebut.

Keduanya, pekan lalu, mengatakan tujuan mereka adalah mengembangkan klub divisi kelima Inggris itu dan ingin membawa mereka kembali ke Liga Sepak Bola Inggris (EFL).

Baca juga: Gareth Southgate Dapat Tekanan Klub Liga Inggris

Mereka juga ingin menaikkan jumlah penonton di stadion Racecourse Groung yang berkapasitas 10.000 penonton.

WST mengatakan lebih dari 91% anggotanya ambil bagian dalam pemungutan suara luar biasa setelah pengambilalihan klub ini disetujui, dengan lebih dari 1.800 anggota mendukung akusisi itu.

"Dengan demikian, tunduk kepada kesepakatan akhir, liga dan konfirmasi FA, RR McReynolds Company, LLC akan mengambil kendali 100% Wrexham Football Club Limited dari WST," kata perwakilan para pendukung dalam sebuah pernyataan yang dikutip Goal, Selasa (17/11).

"Kedua pihak sekarang akan melanjutkan dengan menyelesaikan rincian akusisi dan kami akan memberi kabar terbaru kepada pendukung Wrexham

secepatnya," lanjut perwakilan itu

Wrexham terdegradasi dari EFL pada 2008 dan tidak pernah berkompetisi di papan atas sepak bola Inggris. Prestasi tertingginya adalah tiga kali

mencapai perempat final Piala FA.

Aktor asal Kanada Ryan Reynolds terkenal karena membintangi komedi superhero Deadpool dan aktor Amerika McElhenney adalah pencipta dan membintangi serial tv sitkom It's Always Sunny in Philadelphia.

Keduanya pertama kali menyatakan minat berinvestasi di klub itu pada September. Mereka telah melakukan upaya besar dalam memikat suporter klub dengan beberapa kali berjanji untuk selalu mengalahkan rival terbesar mereka, Chester.

Wrexham didirikan pada 1864 dan dimiliki para penggemar sejak 2011. Media Inggris melaporkan akusisi ini akan membuat klub mendapatkan dana investasi sekitar 2 juta pound sterling (Rp37 miliar).

Wrexham, saat ini, menempati urutan ke-14 di Liga Nasional. (Ant/OL-1)