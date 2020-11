Work From Home, Syuting Drama ini Dilakoni via Zoom

Pandemi covid-19 memang banyak mengubah berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali para aktor yang terbiasa melakukan proses syuting di lapangan. Juggling terhadap perubahan ini juga dialami oleh aktris Rachel Amanda dalam serial terbarunya, Work From Home (WFH).

"Mau nggak mau ya, kita dituntut untuk lebih melek terhadap teknologi di masa perubahan ini. Salah satunya belajar untuk gunakan fitur-fitur tertentu dalam meeting online. Hampir semua pekerjaan bergeser ke online. Wawancara dengan media (sekarang) melalui online atau live di media sosial, meeting praproduksi juga online. Ini tantangan sih buat aku (secara) pribadi karena yang baru mengalami untuk pertama kalinya berdiam di rumah dalam waktu yang lama," ceritanya sambil tertawa.

Amanda begitu antusias saat mendapat tawaran berperan di Work From Home yang merupakan produksi GoPlay Original. "Pas aku terima dan baca naskah Work From Home, aku langsung tertarik dan antusias banget. Ceritanya relatable banget dan hampir seluruh proses syuting dilakukan secara online. Buatku, ini kesempatan yang nggak boleh dilewatin," paparnya.

Lain halnya pendapat Jerome Kurnia. Mungkin kamu masih kebayang muka nyebelin nan sombongnya Chicko Salim di Gossip Girl Indonesia? Di Work From Home, karakter yang Jerome perankan sangat berbeda. Dia bertransformasi jadi sosok Gerry, seorang Casting Director yang punya kepribadian super dramatis namun melankolis. Dengan gaya rambut klimis serta baju dan kacamata yang trendy, Jerome siap bikin kamu senyum-senyum gemes sendiri.

"Serial Work From Home memberi tantangan baru buatku. Ini adalah serial drama komedi pertama buatku, dengan karakter yang super beda dari film atau serial sebelumnya. Aku surprised and very excited dengan karakter ini. Aku harap masyarakat bisa melihat "sisi" Jerome yang lain dan terhibur dengan plot cerita yang seru banget," ucapnya.

Sedikit bocoran, ternyata saat screen test masing-masing karakter, Jerome paling oke dalam hal improvisasi akting dengan hanya memerlukan sedikit koreksi dari sutradara. Dengan suasana pandemi yang masih intens, teknik pengambilan gambar sinematografi Zoom meeting memang diberlakukan saat proses casting yang berlangsung secara online. Jadi, sutradara dan penulis hanya meng-email naskah, lalu tiap aktor memberikan hasil rekaman casting dalam bentuk video secara online. Well, catat bagian mereka harus berakting sendiri layaknya sedang mengobrol dengan layar laptop dalam sebuah meeting. Nah!

"Teknik syuting seperti ini cukup rumit, tapi malah jadi seru karena aku dituntut untuk menatap langsung lensa dan berakting. Ini sama halnya ketika akting dengan menatap kaca, jadi seperti melihat pantulan diri sendiri. Yang makin bikin seru adalah karena ini drama komedi, jadi ya harus lucu. Kebayang nggak tuh ngelucu sama diri sendiri? Haha," celoteh Jerome.

Pemeran lain, Andri Mashadi bahkan sampai minta bantuan istri untuk jadi lawan main pada saat berlatih. "Setiap pemain mungkin punya cara masing-masing untuk memerankan karakternya ya. Aku sendiri minta bantuan istri yang waktu itu lagi masak. Aku minta dia jadi lawan mainku dengan membaca naskah sambil masih pake apron," kenang Andri sambil tertawa.

Di samping ketiga aktor di atas, drama komedi Work From Home dibintangi juga oleh Mike Lucock, Shareefa Daanish, Windy Apsari, Faris Nahdi, dan Denny Weller.

Serial GoPlay Original Work From Home menceritakan lika-liku bekerja dari rumah di tengah pandemi yang dihadapi para karyawan sebuah rumah produksi bernama Love Entertainment. Semua kegiatan, mulai dari diskusi naskah, meeting praproduksi, hingga casting, berlangsung secara online. Berbagai kelucuan saling gagal paham yang kerap terjadi karena kesenjangan dalam penguasaan teknologi tersaji dalam drama komedi berdurasi 15 menit yang tayang sebanyak 10 episode ini.

Serial terbaru ini disutradarai oleh Reka Wijaya yang terkenal dengan sitkom komedi Bajaj Bajuri, Salon Oneng, Tetangga Masa Gitu, hingga karya terbarunya yaitu Serigala Langit dan film adaptasi lagu Payung Teduh Akad. Cerita ditulis oleh tim GoPlay bersama dengan Ally Alexandra dan Daniel Tito. Pengguna GoPlay sudah dapat menyaksikan serial Work From Home mulai 2 November dengan episode pertama yang bisa ditonton gratis. (RO/M-2)