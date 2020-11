Barack Obama Luncurkan Memoar A Promised Land

MANTAN Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, 59, telah mengumumkan memoar berjudul A Promised Land. Buku kisah dari presiden ke-44 AS itu hari ini diluncurkan meskipun buku tersebut telah berada di toko buku dalam beberapa minggu terakhir menjelang Pemilihan Presiden AS 2020. Pembaca harus menunggu buku Obama itu sampai kontestasi Pilpres AS berakhir.

‘Tidak ada perasaan ingin mengakhiri buku, dan saya bangga dengan yang ini. Di A Promised Land, saya mencoba memberikan perhitungan yang jujur, tentang kepresidenan saya, kekuatan yang kami hadapi sebagai sebuah bangsa, dan bagaimana kami dapat menyembuhkan perpecahan kami dan membuat demokrasi berhasil untuk semua orang’, tulis suami Michelle itu dalam akun media sosial.

Buku setebal 768 halaman itu akan diterbitkan secara serentak dalam 25 bahasa di pasar seluruh dunia. Edisi bersampul AS dibanderol US$45 atau sekitar Rp636 ribu, sedangkan edisi digital US$17,99 (Rp254 ribu).

Versi audio dikenai biaya US$40 (Rp566 ribu) untuk diunduh dan US$65 (Rp921 ribu) untuk CD. Itu sedang diterbitkan Crown, percetakan dari Penguin Random House.

Buku itu ialah yang pertama dari dua jilid memoar Obama. Itu mencakup periode yang dimulai dengan karier politik awal hingga pemilihan pertama dan tahun-tahun awal di Kantor Oval. Itu diakhiri dengan operasi yang berhasil melenyapkan Osama bin Laden.

Memoar istrinya, Michelle Obama, Becoming, diterbitkan pada 2018 dan merupakan buku terlaris, terjual 1,4 juta kopi di minggu pertama, dan tetap di urutan pertama dalam daftar terlaris Amazon selama lebih dari dua bulan. Keluarga Obama bersama-sama dilaporkan dibayar dimuka US$65 juta (Rp793,2 miliar) untuk memoar mereka oleh Penguin Random House.

Obama telah menulis empat buku, Dreams of My Father (1995), The Audacity of Hope (2006), Of Thee I Sing (2010), dan A Promised Land (2020).

Memoarnya, A Promised Land, muncul pada saat kerusuhan politik, budaya, dan sosial, ditambah krisis yang meningkat oleh pandemi global di sektor ekonomi.



Potensial terlaris

A Promised Land sedang bersiap untuk menjadi salah satu memoar politik terlaris sepanjang masa. Penerbit Crown mencetak 3,4 juta kopi untuk pasar AS dan Kanada, serta 2,5 juta lainnya untuk pembaca internasional.

Buku tersebut dirilis secara serentak di seluruh dunia dan akan tersedia dalam 19 bahasa, termasuk Spanyol, Portugis, Finlandia, Rumania, dan Tiongkok (terjemahan ke dalam enam bahasa lain masih dilakukan).

Permintaan dari warga AS sangat tinggi sehingga Penguin Random House, perusahaan induk Crown, telah mencetak 1,5 juta eksemplar di Jerman untuk dibawa ke kapal kargo.

Barnes & Noble menyimpan sekitar setengah juta eksemplar buku. “Ini mungkin masih belum cukup untuk memenuhi permintaan. Kami mengambil sebanyak Penguin Random House akan memberi kami. Jika ada persediaan tidak terbatas, kami akan mengambil lebih banyak,” kata James Daunt, Kepala Eksekutif Barnes & Noble. (H-1)