Kasur Berteknologi Antivirus dan Antibakteri

DI masa pandemi, manusia mengutamakan kesehatan di atas segalanya. Apalagi dengan kebijakan sekarang yang membuat orang banyak menghabiskan waktu di rumah. Pepatah lama masih berlaku yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati.

Karena itu, salah satu barang rumah yang perlu diperhatikan kebersihannya yaitu kasur. Belum lama ini, produsen kasur dari Amerika Serikat, Spring Air, meluncurkan inovasi baru yang menggunakan kain berteknologi Belgia dengan fitur nano shield antivirus protection technology.

Presiden Direktur dari Spring Air International yang berkantor pusat di Boston, Amerika Serikat, Nick Bates, mengumumkan bahwa nano shield telah mengantongi sertifikat resmi dari MSL Laboratory, Inggris. Teknologi tersebut membuktikan bahwa feline coronavirus di atas permukaan kain berkurang 98,53% dalam waktu 4 jam.

"Nano shield dengan teknologi bi-ome juga sudah diuji resmi di Devan Laboratory, Belgia. Dalam waktu 1 jam, bakteri di atas permukaan kainnya berkurang 98,43%," klaim Bates.

Selain itu, koleksi Spring Air Four Seasons dan Back Supporter menggunakan teknologi lateks terbaru bernama shapelatex. Ia memiliki berat jenis sampai 10 kali lipat lebih tinggi dari busa konvensional dan kekuatan antisobek sampai dengan 5 kali lipat dari lateks konvensional.

Sifatnya yang sangat elastis mengikuti profil tubuh penggunanya. Ia mendistribusikan berat badan secara merata dan nyaman ke seluruh permukaannya. ShapeLatex memiliki struktur sel yang terbuka sehingga sangat efektif menyirkulasikan panas tubuh dan mengalirkan udara yang lebih sejuk ke permukaan ranjang.

"Spring Air memiliki 10 pabrik di Amerika Serikat dan beroperasi di 43 negara di dunia," kata Eric Spitzer, the Global Chief Operating Officer dari Spring Air International. Peluncuran koleksi Spring Air terbaru ini dilakukan melalui world premiere Youtube dengan judul Spring Air Just Right Feeling World Premiere pada Senin (16/11) yang disaksikan penonton dari seluruh dunia.

Spring Air hadir di Indonesia sejak 2000 melalui lisensi di Indonesia, Massindo Group. Presiden Direktur Massindo Group Jeffri Massie mengumumkan bahwa koleksi baru Spring Air yang menggunakan teknologi nano shield dan shapelatex mulai tersedia sejak hari ini di Jakarta dan Surabaya.

Massindo Group memiliki 19 cabang dan memiliki lebih dari 1.000 authorized dealer di seluruh Indonesia. Perusahaan akan menyalurkan produk baru Spring Air itu secara luas dalam beberapa minggu mendatang dari ujung Sumatra hingga Papua, termasuk ke pasar ekspor Singapura dan Tiongkok.

Group Director Massindo Group, Jackson Massie, memberikan informasi bahwa konsumen dapat mempelajari produk-produk Spring Air terbaru ini melalui situs www.springair.co.id. Dalam situs tersebut juga tersedia informasi harga dan informasi authorized dealer terdekat menggunakan teknologi GPS dan Google Map. (RO/OL-14)