Jabar Rilis West Java Investment Summit 2020 untuk Gaet Investor

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat meluncurkan West Java Investment Summit 2020, di Bandung, Senin (16/11). Salah satu hasil dari acara tersebut yakni PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda), PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Perseroda) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (BJB) penandatangani kerjasama pembangunan hotel bintang tiga, bintang lima, dan fasilitas MICE di kawasan Bandar Udara Internasional Kertajati.

Penandatanganan kerjasama itu disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam penandatanganan kerjasama itu, Jaswita Jabar, BIJB dan BJB berkomitmen untuk membangun sarana pendukung bandara yaitu hotel bintang tiga, dengan nilai investasi sebesar Rp661,9 miliar.

Menurut Direktur Utama PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda) Deni Nurdyana Hadimin, penandatanganan kerjasama itu merupakan salah satu komitmen Jaswita Jabar untuk turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya yang terkait dengan industri kepariwisataan di Jawa Barat.

"Pembangunan hotel bintang tiga di kawasan Bandar Udara Internasional Jawa Barat sudah menjadi komitmen Jaswita Jabar sejak lama, dan penandatanganan kerjasamanya dengan BIJB, juga sejalan dengan tema dan semangat yang ingin dibangun event West Java Investment Summit 2020 yaitu, Invest in West Java for better future: life, work and play," kata Deni.

Dalam kerjasama itu, disepakati BIJB akan menyediakan peruntukan lahan

untuk hotel bintang tiga, bintang lima, dan fasilitas MICE yang akan dibangun. Sementara Jaswita Jabar menjadi pelaksana pembangunan, dengan dukungan pembiayaan dari Bank Jabar Banten (BJB) serta investor swasta.

Selain itu, pada hari pertama WJIS 2020, sebanyak lima Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak yang melaksanakan siap diteken dengan nilai investasi sekitar Rp4,10 triliun atau sekitar 293 juta dolar Amerika Serikat (AS). Beberapa erasal dari PT Jasa Sarana dan Aspen and Docta Proprietary Limited, PT Gobel Internasional, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Indonesia Infrastructure Finance.

Tahun ini, WJIS mengusung tema 'Invest in West Java for Better Future, Live, Work, and Play' dengan tagline 'Think Investment, Think West Java'. Fokus promosi di WJIS 2020 adalah pengembangan kawasan industri baru yakni Rebana Metropolitan yang sekaligus diluncurkan di hari pertama WJIS 2020. (BY/A-1)