Sambut HUT ke-46, Semen Baturaja Rayakan Secara Virtual

PERAYAAN Hari Ulang Tahun ke-46 PT Semen Baturaja (Persero) terasa berbeda karena berada di masa pandemi Covid-19. Perayaan yang biasa dilakukan dengan meriah dan dibalut bersama berbagai rangkaian kegiatan, kini terpaksa harus dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes).

Perayaan HUT kali ini digelar dengan doa bersama secara virtual oleh segenap jajaran manajemen Semen Baturaja, Senin (16/11). Kegiatan ini juga diikuti stakeholder, pejabat daerah, hingga para distributor dan konsumen.

Direktur Utama Jobi Triananda Hasyim mengatakan, Semen Baturaja saat ini sedang membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang dan hanya menggelar tasyakuran secara virtual.

"Pelaksanaan HUT secara virtual atau daring ini merupakan salah satu bentuk dukungan Semen Baturaja untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan perayaannya difokuskan untuk berdoa bersama, supaya pandemi segera berakhir," kata dia.

Ia mengatakan tahun ini HUT Semen Baturaja ke-46 mengangkat tema New Normal New Spirit. Tema ini mengajak seluruh insan SMBR agar di era new normal ini spirit atau semangat dalam beraktivitas harus terus dijaga, jangan menjadikan pandemi ini alasan kita untuk bermalas-malasan, justru new normal ini menjadi spirit/semangat baru bagi semu pihak untuk tetap beraktivitas dengan segala keterbatasan.

‘’New Normal New Spirit ini digaungkan kepada karyawan agar mereka tetap semangat melewati masa-masa sulit selama pandemi ini. Karena kita harus berjuang bersama-sama untuk mencapai target perusahaan demi kepentingan bersama," tambahnya.

Meski tidak ada perayaan yang meriah, akan tetapi Semen Baturaja tetap melangsungkan rangkaan acara seperti Upacara Penghargaan Tanda Jasa dan Setia Karya kepada karyawan yang secara rutin diadakan setiap tahunnya.

Semen Baturaja juga tetap mengadakan ajang kreatifitas untuk karyawan seperti lomba logo dan tema HUT SMBR ke-46, lomba short movie untuk membakar semangat menuju HUT ke-46 tahun dan diharapkan dapat mendorong kreatifitas dan produktifitas ditengah pandemi ini.

Semen Baturaja juga mengadakan Instagram Live Quiz yang menjadi salah satu cara untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial Semen Baturaja. Sedikit berbagi kebahagiaan menjelang HUT Semen Baturaja yang dapat diikuti oleh seluruh followers Instagram Semen Baturaja dan seluruh kalangan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru berharap semoga Semen Baturajasemakin sukses dan senantiasa menjadi BUMN kebanggaan Sumatera Selatan.

"Serta dapat terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia terutama di wilayah Sumatera Selatan," kata Herman Deru.

Dengan harapan dan doa dari seluruh elemen masyarakat, Semen Baturaja akanterus membangun sinergi dengan semangat baru menghasilkan produk-produk berkualitas dan terus memberikan kinerja terbaik untuk Indonesia. (OL-2)