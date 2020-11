Siang ini Ada Demo, Lalin Transjakarta Dialihkan

BURUH dan mahasiswa akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menentang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja, di area sekitar Monumen Nasional, siang ini.

Polisi pun melakukan penutupan jalan dan rekayasa lalin untuk mengakomodir aksi tersebut.

"Sehubungan dengan adanya penutupan jalan itu, untuk tetap melayani pelanggan Transjakarta modifikasi rute layanan hingga penutupan jalur di buka kembali," kata Plt. Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Angelina Betris, Senin (16/11).

Berikut rute Transjakarta yang dimodifikasi :

A. Koridor 1 : Blok M - Kota mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di kawasan Monas. Sementara Blok M arah Kota tidak melewati halte Monas dan Bank Indonesia.

B. Rute 1A : Balai Kota - Monas sementara mengalami perpendekan rute menjadi PIK - Harmoni terkait adanya penutupan jalan di kawasan Monas.

C. Rute 6A : Ragunan - Monas via Kuningan dan rute 6B : Ragunan - Monas via Semanggi sementara mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan - Tosari terkait adanya penutupan jalan di kawasan Monas

"Di luar itu, Transjakarta terus menghimbau masyarakat untuk sebisa mungkin di rumah saja apabila tidak ada keperluan mendesak. Namun, apabila harus meninggalkan rumah, diharapkan untuk menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," ujar Betris.(OL-2)