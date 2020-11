Harga Ikan di Kabupaten Pidie Naik

PERINGATAN hari keagamaan di Aceh membuat sejumlah komoditas naik harganya. Seperti harga ikan tongkol, bandeng dan udang naik. Seperti di pasar ikan grosir Pante Teungoh, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, harga ikan tongkol segar Rp 40 ribu hingga Rp50 ribu per kg, naik dari harga sebelumnya Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per kg-Rp30 ribu per kg.

Kemudian ikan tuna dari biasanya Rp35 ribu per kg meningkat menjadi Rp40 ribu-Rp50 ribu per kg. Adapun harga udang windu besar dari Rp90 ribu per kg menjadi Rp130 ribu per kg.

Muslim, pedagang ikan di pasar Pante Teungoh, Kota Sigli, Kabupaten Pidie mengatakan tingginya harga ikan karena permintaan juga tinggi. Warga suka menggunakan ikan tongkol, bandeng dan udang untuk hidangan kenduri.

"Permintaan sekarang meningkat luar biasa. Apalagi tiap Sabtu dan Minggu digelar kenduri dan pesta pernikahan," kata Muslim, Minggu (16/11).

Dalam dua pekan ini acara hajatan dan Maulid Nabi menyebabkan daya beli masyarakat terhadap ikan dan udang meningkat untuk kebutuhan pesta. Selain itu faktor cuaca di perairan memengaruhi pasokan ikan yang didapat nelayan. (OL-3)