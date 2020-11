Kasus Covid-19 di Amerika Serikat Lewati Angka 11 juta

JUMLAH kasus virus korona di Amerika Serikat melewati angka 11 juta pada hari Minggu dan mencapai tonggak sejarah yang suram ketika gelombang ketiga infeksi covid-19 melonjak di seluruh negeri. Laju pandemi di Amerika Serikat semakin cepat, dengan satu juta lebih kasus baru dari hanya 8 hari yang lalu ketika mencapai 10 juta, menjadikannya yang tercepat sejak pandemi dimulai.

Amerika Serikat, yang paling terpukul oleh virus korona, melewati 10 juta kasus covid-19 pada 8 November dan melaporkan lebih dari 100.000 kasus harian selama 11 hari terakhir berturut-turut.



Rata-rata 7 hari terakhir, menunjukkan Amerika Serikat melaporkan lebih dari 144.000 kasus harian dan 1.120 kematian setiap hari, tertinggi untuk negara mana pun di dunia. Texas dan California telah melaporkan jumlah infeksi covid-19 tertinggi di seluruh Amerika Serikat, bersama-sama menyumbang sekitar 2,1 juta kasus atau sekitar 19 persen dari total kasus sejak pandemi dimulai.



Ketika rawat inap terkait COVID-19 terus meningkat, melampaui 69.000 pada hari Sabtu, penasihat utama Presiden terpilih AS Joe Biden telah menekankan perlunya mengendalikan pandemi sekaligus memperingatkan bahwa sistem perawatan kesehatan lokal berada pada titik kritis.



Midwest tetap menjadi wilayah yang paling terpukul berdasarkan kasus terbanyak per kapita dengan North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Iowa dan Nebraska sebagai lima negara bagian AS yang paling parah terkena dampak. Illinois, yang telah muncul sebagai pusat pandemi baru di wilayah tersebut serta di seluruh negeri, melaporkan rekor 15.433 kasus baru pada hari Jumat, yang terbanyak dari semua negara bagian dalam periode 24 jam. Jumlah ini tertinggi sepanjang masa sebelumnya yaitu 15.300, ditetapkan oleh Florida pada Juli lalu.



Beberapa negara bagian minggu ini memberlakukan kembali pembatasan untuk mengekang penyebaran virus di seluruh negeri.Baru-baru ini, North Dakota menjadi negara bagian yang mewajibkan penutup wajah dikenakan di depan umum. North Dakota telah bergabung dengan 39 negara bagian lain bulan ini dalam melaporkan rekor lompatan harian kasus baru covid-19.

Gubernur negara bagian mendesak penduduk untuk tinggal di rumah sebanyak mungkin, termasuk Gubernur Nevada Steve Sisolak yang mengatakan pada Jumat malam bahwa ia menjadi gubernur keempat yang terinfeksi virus. Amerika Serikat menyumbang sekitar 20 persen dari lebih dari 54 juta kasus global dan hampir 19 persen dari 1,31 juta kematian yang dilaporkan di seluruh dunia. (Ant/OL-3)