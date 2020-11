Ribuan Calon Pengantin Rencanakan Pernikahan secara Virtual

SEBAGAI wedding organizer, Weddingku menggelar Virtual Week yang merupakan pameran pernikahan virtual terbesar dan terlengkap di Indonesia mulai Senin (16/11) hingga 13 Desember 2020. Melalui ajang ini, 100 ribu calon pengantin Indonesia diharapkan dapat merencanakan persiapan pesta pernikahan secara virtual.

Selain itu, Weddingku Virtual Week juga akan menghadirkan promosi terbaik dari 300 vendor pernikahan dan resor bulan madu dari seluruh Indonesia.

“Weddingku Virtual Week terintegrasi total dengan platform dan media sosial Weddingku yang mana saat ini adalah situs pernikahan nomor satu di Indonesia. Setiap minggunya, lebih dari 800 calon pengantin baru mendaftar menjadi anggota Weddingku dan 300 ribu orang berkunjung ke situs Weddingku setiap bulannya,” jelas Tono Raharja, Founder dan CEO Weddingku, dalam keterangannya, Minggu (15/11).

Dengan data di atas, tidak mengherankan jika 100 ribu calon pengantin akan merencanakan pesta pernikahan mereka di Weddingku Virtual Week ini. Di sisi lain, Weddingku mengerti bahwa pesta pernikahan merupakan momen sekali seumur hidup yang proses perencanaannya memerlukan pendekatan personal antara si calon pengantin dan vendor pernikahan terkait.

Untuk itu, Weddingku Virtual Week hadir dengan terobosan O2O2O atau online to offline to online. Dengan solusi ini, calon pengantin dapat berinteraksi langsung dengan vendor pernikahan yang dipilih secara digital serta bisa tetap bertatap muka jika diperlukan.

Para calon pengantin juga mendapatkan kesempatan untuk memenangkan 12 hadiah grand prize dan lebih dari 1.000 hadiah langsung lainnya selama ajang ini. Pameran pernikahan virtual terbesar ini mengusung tema ‘spring season’ atau musim semi dengan pancaran warna-warna hangat penuh bunga sebagai simbol dari harapan dan pemulihan untuk majunya industri pernikahan Indonesia ke depan.



Weddingku sangat mengerti dengan kondisi industri pernikahan yang tersendat lajunya selama masa pandemi covid-19 di Indonesia saat ini.

“Di 2020 (Maret-Juni) penjualan wedding ring Frank & co. memang sedikit menurun sekitar 10%, kami berasumsi banyak pasangan yang menunda pernikahan mereka karena pandemi. Namun sejak diberlakukan PSBB Juli lalu, ada peningkatan penjualan produk wedding ring," jelas Petronella Soan, Operational Director PT Central Mega Kencana yang membawahi brand perhiasan Frank & co., Mondial Jeweler, Miss Mondial, dan The Palace Jeweler.

Menurut dia, meski secara revenue saat ini tidak sebaik tahun lalu, kontribusi persentase angka penjualan wedding ring meningkat single digit. "Artinya di sini kami melihat bahwa calon pengantin tetap menjalankan rencana pernikahan mereka di tahun ini," lanjutnya.

Pandemi yang melanda membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita berubah, tapi kenyataannya perayaan cinta tetap berjalan kendati dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan melalui protokol kesehatan.

"Pada kuartal ke-4 ini, dengan mulai diizinkannya pesta pernikahan berskala kecil didukung teknologi digital live streaming yang mulai banyak digunakan, kami terus melihat peningkatan yang konstan pada penjualan wedding ring sekaligus memperkuat fakta bahwa semakin banyak jumlah pasangan yang menikah. Cincin kawin berlian sebagai lambang cinta abadi tetap akan menjadi pengikat pasangan dan Frank & co. yakin industri pernikahan Indonesia pasti akan pulih kembali,” tandas Petronella.

Itu pula alasan Weddingku memilih tema musim semi di pameran pernikahan virtual ini. “Kami mengajak lebih dari 300 vendor pernikahan terbaik dan tepercaya untuk berpartisipasi di Weddingku Virtual Week ini dengan tujuan dan dengan semangat baru memulihkan dan memajukan kembali industri pernikahan di Tanah Air,” sambung Tono Raharja.

Ke depan pesta pernikahan yang lebih kecil, intim, dan akrab akan menjadi tren pesta pernikahan era normal baru. Ballroom di hotel-hotel berbintang dan wedding venue lainnya, seperti auditorium serbaguna, restoran, dan tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pesta pernikahan, akan tetap tersedia.

Adapun destination wedding tempat calon pengantin merencanakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, seperti Bali, juga akan meningkat. Seiring dengan semakin sadarnya masyarakat akan protokol kesehatan di masa normal baru, pesta-pesta pernikahan dengan batasan tertentu diizinkan untuk diselenggarakan dan calon pengantin akan mengambil kesempatan ini untuk melangsungkan pesta pernikahan mereka yang tertunda.

Dengan adanya penambahan waktu persiapan pesta dan berkurangnya jumlah tamu undangan karena pesta yang mengecil, calon pengantin dapat lebih mengarahkan bujet untuk memanjakan detail-detail pesta pernikahannya.

Misalnya memilih vendor-vendor gaun dan jas pengantin, cincin kawin, dan perhiasan, serta elemen-elemen pesta pernikahan lainnya dengan kualitas dan desain yang lebih premium. (RO/S-2)