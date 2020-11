Pandemi, Steak Hotel by Holycow Dukung Kreativitas Masak di Rumah

Studi Nielsen yang dirilis pada April 2020 mengenai perilaku konsumen Indonesia di masa pandemi covid-19 mengungkapkan bahwa mayoritas konsumen kembali memprioritaskan makan di rumah. Sebanyak 46 persen konsumen mengurangi aktivitas makan di luar, dan 49 persen mengganti kebutuhan konsumsi harian dengan lebih sering memasak di rumah.

Tren tersebut juga sejalan dengan mimpi Wynda Mardio, founder Steak Hotel by Holycow! untuk dapat memperkenalkan berbagai jenis daging berkualitas yang diseleksi langsung olehnya, “Saat ini banyak konsumen memasak di rumah, berkreasi dan bereksperimen dengan menu-menu favorit mereka. Kondisi ini menjadi momentum bagi kami untuk mewujudkan meat shop yang menyediakan berbagai kebutuhan daging segar yang diseleksi khusus dan terjaga kualitasnya. Kami bahkan memiliki pilihan daging spesial yang jarang ditemukan di pasaran. Di sini, konsumen dapat memilih langsung daging yang mereka inginkan untuk dibawa pulang atau makan di tempat,” kata Wynda saat Virtual Media Session, akhir pekan lalu.

Untuk mendukung aktivitas memasak di rumah, mereka menyediakan bermacam jenis daging mulai dari gourmet beef seperti wagyu, dry aged beef, tomahawk, angus beef, dan picanha wagyu khas Brazil, daging-daging berkualitas dari Australia, Jepang untuk acara spesial di rumah, atau daging favorit untuk dimasak sehari-hari seperti daging iga dan daging rendang. Selain itu, penggemar steak juga dapat menemukan steak set Make Your Own Holycow! siap masak. Ragam pilihan daging tersebut tersedia dengan harga mulai dari Rp15 ribu hingga Rp210 ribu per 100 gram.

Lebih dari itu, untuk memastikan layanan terbaik yang aman bagi konsumen dan karyawan selama pandemi covid-19, mereka menerapkan protokol kesehatan dan kebersihan di setiap lini operasional.

Mereka kini juga berpindah di tempat yang baru di Plaza 5, Jl. Margaguna Raya No.11, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Di sini, para pengunjung restoran dapat menikmati hidangan makan di tempat, memesan menu favorit untuk dibawa pulang ataupun pemesanan melalui mitra pesan antar, dan juga membeli langsung daging segar berkualitas di area meat shop. (OL-12)