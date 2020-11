Loyalis Trump Gelar Unjuk Rasa di Washington

RIBUAN pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan unjuk rasa, Sabtu (14/11), di Washington, dengan meneriakkan "empat tahun lagi".

Mereka menyalahkan kecurangan sebagai penyebab kekalahan Trump dalam pemilu yang memaksanya meninggalkan Gedung Putih setelah hanya satu masa jabatan.

Setidaknya 10.000 orang - hanya sedikit yang memakai masker - berkumpul di Freedom Plaza sebelum berbaris menuju Mahkamah Agung. Mereka mengibarkan bendera dalam suasana parau yang mengingatkan pada kampanye kampanye Trump.

"Presiden Trump pantas untuk melihat siapa yang ada di belakangnya, dia pantas untuk merasakan cinta," kata Kris Napolitana, dari Baltimore kepada AFP.

"Saya yakin dia akan menang ketika semua penipuan dan kecurangan ditemukan."

Kelompok milisi sayap kanan Proud Boys hadir di antara mereka yang hadir. Sementara pasukan keamanan dikerahkan untuk mencegah bentrokan dengan acara anti-Trump di luar Mahkamah Agung.

Sekelompok pengunjuk rasa berdiri di dekatnya, beberapa berteriak tentang keadilan sosial dan pendukung Trump tidak mengenakan masker. Ada sejumlah perkelahian, tetapi tidak ada kekerasan besar yang dilaporkan.

Menjelang sore, polisi Washington mengatakan telah melakukan 10 penangkapan. Di antaranya, empat karena pelanggaran senjata api dan satu karena penyerangan terhadap seorang petugas polisi, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Trump sendiri melakukan drive-past dengan iring-iringan lapis baja, dalam perjalanannya untuk bermain golf. Dia tersenyum melalui jendela limusinnya ke sorakan liar dan tanda bertuliskan "Best prez ever" dan "Trump 2020: Keep America Great."

Petahana Partai Republik ini berpegang pada tuduhan kecurangan massal yang didiskreditkan dan mengklaim dia sebenarnya mengalahkan Presiden terpilih Joe Biden dalam pemungutan suara 3 November.

Pada Sabtu (14/11) malam, Trump menulis serangkaian cicitan dan retweet seperti mesin pemungutan suara yang berpotensi diretas, hingga keluhan tentang liputan jaringan berita tentang demonstrasi. Twitter memberi label pada setidaknya delapan kiriman sebagai berisi informasi yang "disengketakan".

Sistem Pemilihan Dinilai Korup

Penghitungan terbaru menunjukan kandidat Partai Demokrat Joe Biden meraih kemenangan telak untuk suara elektoral di negara bagian yang memutuskan kepresidenan. Biden meraih 306 suara melawan Trump dengan 232 suara.

Tetapi Margarita Urtubey, 49, seorang peternak kuda yang terbang dari Miami bersama saudara perempuannya, mengatakan pemilihan itu "sangat korup".

"Trump menang telak. Kami di sini berbaris untuk 'menghentikan pencurian' pemilihan ini, untuk membuat suara kami didengar," katanya.

Dengan unjuk rasa yang sedang berlangsung, Trump men-tweet bahwa "ratusan ribu" hadir dalam aksi tersebut. Sementara juru bicaranya Kayleigh McEnany membuat klaim yang sangat dibesar-besarkan bahwa lebih dari 1 juta orang hadir.

Darion Schaublin, yang berkendara dari Columbus, Ohio, mengatakan sistem pemilu telah dicurangi.

"Seluruh sistem telah dicurangi dalam cara informasi tersebut sampai ke masyarakat. Kebenaran tidak pernah benar-benar terungkap," kata pria berusia 26 tahun itu, yang mengatakan dia kehilangan pekerjaan di sebuah restoran setelah menolak memakai masker sebagai perlindungan dari covid-19.

Kathlin Erickson, yang mengatakan dia terbang dari Colorado dengan pesawat yang dipenuhi dengan pendukung Trump, mempertahankan harapan akan pemerintahan Trump yang kedua.

"Kemenangan Trump? Itu langkah yang panjang, tapi segalanya mungkin bagi Tuhan," katanya.

Trump menghalangi transisi Biden menjelang pelantikan pada 20 Januari dan telah mengajukan banyak tuntutan hukum untuk menantang penghitungan suara di seluruh negeri. Dia mengungkapkan pada Jumat bahwa "waktu akan memberi tahu" jika dia tetap menjadi presiden.

Terlepas dari pernyataan pejabat intelijennya minggu ini bahwa pemilu itu "yang paling aman dalam sejarah Amerika," Trump dan sekutu media sayap kanannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah dalam upaya untuk membatalkan hasil Pemilu.

Setelah mengemudi melewati para demonstran di Washington, Trump menuju ke klub golfnya di luar ibu kota untuk melakukan rutinitas akhir pekan yang biasa.

Beberapa pendukung berdiri di satu sisi pintu masuk dengan bendera Trump, dan sekitar jumlah yang sama berdiri di sisi yang berlawanan dengan tanda besar "Biden Harris" dan satu yang bertuliskan: "Kami memilih. Anda dipecat."

Biden pada Sabtu (14/11) pergi bersepeda di taman negara bagian Delaware bersama istrinya Jill dan seorang petugas keamanan. Ketika ditanya apakah dia akan segera memilih kabinetnya, dia menjawab "ya."

Terlepas dari sikap Trump, presiden terpilih sedang bersiap menjabat, dengan banyak pemimpin dunia mengakui kemenangannya. Tiongkok adalah negara terbaru di dalamnya, dengan juru bicara kementerian luar negeri mengatakan "kami mengucapkan selamat." (AFP/OL-1)