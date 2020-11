Ada Kerumunan Acara FPI, Wagub DKI Klaim Sudah Ingatkan Prokes

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan pihaknya terus berupaya, melalui jajaran SKPD seperti Satpol PP, menyosialisasikan terkait penegakkan protokol kesehatan di manapun dan kapanpun.

Hal itu disampaikannya menanggapi acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan anak tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di kediamannya di Jakarta Pusat, kemarin, Sabtu (14/11).

"Pak Gubernur sudah menginstruksikan kepada jajaran agar menyampaikan dan menyosialisasikan kepada masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," kata Ariza di Jakarta, Sabtu (14/11).

Baca juga: 37 Warga di 1 RW di Depok Positif Covid-19, 2 Orang Meninggal

Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan sudah berkoordinasi dengan seluruh pemuka agama, lembaga keagamaan, maupun ormas-ormas untuk menyosialisasikan protokol kesehatan.

"Termasuk pada para pemuka dan tokoh agama ya, kalau mau mengadakan acara keagamaan seperti maulid yang akan terus berlangsung dalam beberapa minggu ke depan ini untuk tentu menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

Ia memahami masyarakat saat ini tetap ingin merayakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, diharapkan dalam menyelenggarakan acara tersebut, tauladan Rasulullah SAW juga diterapkan. Seperti tauladan Rasulullah SAW yang selalu menjaga kesehatan, para umat Islam juga wajib menjaga kesehatan dan kebersihan.

"Ya Nabi Muhammad SAW itu selalu menjaga kesehatan, mandi, berpuasa, membersihkan diri, bersiwak dan beribadah. Jadi beliau tidak hanya bersih fisik tetapi juga bersih hatinya," tukasnya. (OL-1)