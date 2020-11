Adventure of the Ring Mulai Tayang di HBO, 13 Desember

ANDA pasti sudah mengikuti petualangan sebuah cincin penuh kekuatan sekaligus jahat yang mengendalikan semuanya di The Shire to Modor. Kini, sebuah cincin lain memulai petualangannya dalam film komedi romantic HBO Asia original pertama dari WarnerMedia, Adventure of the Ring, yang mulai tayang dengan dua episode pertama Minggu (13/12) pukul 20.00 WIB eksklusif di HBO GO dan HBO.

Episode selanjutnya dari serial delapan episode ini akan tayang setiap hari Minggu pada jam yang sama.

Dari novel romantis karya ahli matematik dan penulis Lai I-Wei berjudul Ring of the Day, Adventure of the Ring menceritakan kisah beberapa pasangan berbeda yang berkaitan dengan sebuah cincin pertunangan.

Baca juga: Film Constantine Kedua sedang Digarap

Dibintangi Chris Wang sebagai Yi-Zhi, seorang aktuaris pecinta bisbol dan Allison Lin sebagai Lisa, sang pacar, kru pesawat yang berjiwa bebas, petualangan dimulai pada pagi hari saat rencana lamaran Yi-Zhi yang sudah matang dan ia lupa meletakkan cincin di kereta.

Sementara pencarian cincin berlanjut, Yi-Zhi dan Lisa memeriksa kembali masa depan mereka dan apa arti cinta bagi mereka ketika cincin itu berpindah ke tangan pasangan lain.

Dimotori oleh Nelson Yeh dan disutradarai nominasi Golden Bell, Kitamura Tayoharu, serial ini juga dibintangi Denny Huang, Hangee Liou, Sun Ke-Fang, Lung Shao-Hua, Wang Chuan, Helena Hsu, Liang Cheng-Chun, Wang You-Chian, Erek Lin, Vicky Huang, Bamboo Chen, Janet Hsieh, dan Huang Shang-Ho. (RO/OL-1)