Pameran Industri Plastik dan Karet Digelar secara Virtual

DAMPAK pandemi covid-19 mendorong PT Pamerindo Indonesia sebagai penyelenggara pameran dagang terbesar dan terkemuka di Indonesia melakukan inovasi penting yang mengacu pada strategi dan proses berbasis teknologi digital.

Bertujuan mempertemukan pelaku dan pemain industri dengan para pemegang keputusan serta profesional dari industri plastik dan karet, Plastics and Rubber Indonesia 2020 kini hadir dalam format program business matching bertema 'Your AI Event Matchmaking Solution Provider for Plastics & Rubber Industry' yang akan diselenggarakan pada 18-20 November 2020.

Dalam program ini, peserta, calon pembeli, dan pengunjung akan dipertemukan dalam sebuah platform digital yang di dalamnya menyediakan informasi seputar inovasi produk dan jasa seperti mould & die, injection molding, PET stretch blow molding machine, screw barrel, granulator, dan sebagainya.

Dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), platform ini dapat secara otomatis ‘menjodohkan’ para peserta dan calon potensi klien yang sesuai dengan latar belakang masing-masing, minat, atau kebutuhannya.

Pada business matching virtual pertamanya, Pamerindo akan menyuguhkan sekitar 100 produk, 40 peserta dari berbagai perusahaan produsen dan jasa di industri terkait, melalui beberapa fitur pertemuan di antaranya online meeting; video call tatap muka yang menjamin keamanan baik bagi peserta maupun calon buyer, webinar, dan masih banyak lainnya.

Pengunjung yang mengikuti program ini pun akan disuguhkan dengan seluruh spektrum teknologi di industri plastik dan karet dari pemasok terkemuka.

“Sebagai perusahaan penyelenggara pameran terbesar di Indonesia, kami berharap terobosan yang didukung oleh AI network, ruang pertemuan khusus undangan, produk peserta pameran, dan sebagainya ini akan memberikan pengalaman business meeting bagi para pemain industri dalam membuka peluang bisnis, serta dapat mendukung kebutuhan industri dan mendorong perputaran roda ekonomi di Indonesia," ujar Country General Manager PT Pamerindo Indonesia, Ben Wong, dalam keterangannya, Kamis (12/11).



Ia juga menambahkan bahwa seperti yang diketahui, produk dan teknologi terbaru Mould & Die diperuntukkan bagi sektor ceruk bernilai tinggi di pasar Indonesia.

Berkolaborasi dengan pemain kunci industri, calon buyers, asosiasi, agensi dan media, serta para mitra di bidang teknologi, Ben Wong optimistis program ini akan berjalan sukses dan menjadi B2B Online Platform bagi para pengambil keputusan, importir peralatan utama, para distributor serta agen.

Digital Showroom Plastics & Rubber Indonesia 2020 ini didukung oleh para pemain kunci seperti Adi Nusa Glory, Bilplast Grapindo, Catur Putra Makmur Sejahtera, Cendrawasih Sejahtera, Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft, Kiefel, Kuzey Global, Lohia, Starlinger, Tokoplas, dan lainnya.

“Kami mengundang seluruh pelaku serta profesional di industri plastik dan karet untuk bergabung dan berpartisipasi dalam business networking ini sebagai barometer industri di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Program Digital Showroom Plastics & Rubber Indonesia 2020 tidak hanya menampilkan teknologi industri plastik dan karet yang komprehensif, tetapi juga akan menyajikan serangkaian webinar ekslusif yang membahas seputar inovasi dan peluang industri terkait secara mendalam," pungkas Ben Wong. (RO/OL-15)