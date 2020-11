Niki: Kolaborasi Bareng Band Jepang

MUSIKUS NIKI, 21, berkolaborasi dengan band Jepang Sekai no Owari atau End of the World dalam lagu Forever, yang dirilis secara digital pada 13 November. “Saya senang akhirnya merilis lagu ini. Saya sangat tertarik dengan Sekai no Owari sebelum kolaborasi ini terwujud, jadi saya sangat senang ketika Nakajin (gitaris Sekai no Owari) menelepon saya,” kata NIKI dikutip dari Skream Japan, Jumat (13/11).

“Lagu ini yang dimulai dengan panggilan Zoom, akhirnya tersedia di seluruh dunia. Lagu ini ialah ode yang didedikasikan untuk semua penggemar, dan saya ingin kita semua saling mendukung. Saya harap Anda menyukainya!” ujar penyanyi yang baru merilis album Moonchild.

Lagu Forever akan masuk di album Chamelon dari Sekai no Owari dan rilis pada 27 November. Album ini merupakan proyek terbaru band untuk memperluas musiknya secara global dengan menggaet musisi dunia dan berbahasa Inggris.

Selain NIKI, band yang digawangi Fukase, Nakajin, Saori dan DJ LOVE juga mengajak kolaborasi band Inggris Clean Bandit untuk lagu Lost, sedangkan lagu Over yang dinyanyikan bersama Gabrielle Aplin, dan Hollow, menampilkan Joe Jonas dari Jonas Brothers. (Ant/H-3)