Venna Melinda: Memuliakan Bayi Telantar

LEWAT media sosialnya, Venna Melinda rajin berbagi mengenai keseharian gadis kecilnya, Vania Athabina. Di sana terlihat jika Venna begitu menyayangi gadis yang ia adopsi pada 2016 itu.

Kedua anak kandung Venna dari pernikahannya dengan aktor Ivan Fadilla, yakni pemain sinetron Verrell Bramasta dan Athalla Naufal, pun begitu dekat dengan Vania yang kini telah berusia 4 tahun. Venna pun menjadi sosok yang bisa mewujudkan bahwa kasih sayang tidak terbatas pada pertalian darah.

Menjadi narasumber Kick Andy episode Orangtuaku bukan Orangtuaku yang tayang hari ini, Venna berbagi kisah soal niat yang mendorongnya menjadi orangtua angkat serta hikmah dan kebahagiaan yang ia rasakan hingga kini.

“Enggak tahu di kuping itu seperti ada bisikan, cari anak itu! Saya langsung minta staf saya untuk cari tahu. Saat itu, Sabtu pada 17 September, saya kirim link ke staf saya, padahal saya enggak tahu keadaan anak itu seperti apa,” kenang Venna soal kejadian saat masih duduk di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemenang Puteri Indonesia 1994 yang juga aktris laris era 1990-an itu mengaku begitu terenyuh dengan berita soal pene muan bayi tersebut. Kala itu, Vania merupakan bayi prematur yang ditemukan seorang nenek di toilet Masjid Fathullah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Vania yang hanya berbobot 1,8 kg dan tubuh mulai membiru kemudian diberitakan dibawa ke polsek terdekat.

“Saya berniat untuk ‘memuliakan’ bayi telantar itu sebagai orangtua asuhnya,” tukas Venna. Meski kala itu merupakan anggota dewan, Venna tidak ingin mendapat perlakuan istimewa dan menjalani proses sesuai prosedur untuk menjadi orangtua asuh. Proses itu tidak mudah karena pada awalnya ia mendapat penolakan dari Dinas Sosial lantaran dinyatakan tidak masuk kualifikasi untuk mengadopsi anak.

Venna mengaku bahwa dirinya harus mengikuti serangkaian prosedur adopsi yang cukup rumit lantaran kasus penelantaran bayi Vania itu masuk sebagai kasus pidana. Venna bahkan harus menjalani sidang di pengadilan agama dan pengadilan negeri terkait dengan penetapan hukum statusnya sebagai orangtua asuh.

“Termasuk harus ada surat dari dokter ginekologi yang menyatakan bahwa saya sehat, sampai sedetail itu. Saya juga harus dapat surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Wali Kota Tangsel karena ditemukan di sana,” tutur perempuan yang juga dikenal sebagai instruktur senam ini. Akhirnya, setelah 9 bulan, barulah Venna dapat membawa pulang Vania.



Berlimpah berkah

Setelah resmi menjadi orangtua Vania, Venna mengaku kehidupannya semakin berlimpah berkah. Bahkan, hubungannya dengan dua anak kandungnya pun ikut membaik.

“Sepuluh hari setelah saya bawa Vania, anak-anak saya yang tadinya susah banget ketemu saya, Verrell dan Athalla, ‘believe it or not’ mereka akhirnya datang kembali kepada saya, Tuhan itu seperti ini ternyata, ‘ini anakmu saya kembalikan 2 plus 1, enggak punya suami, tapi dikasih anak’,” kelakar Venna yang bercerai dengan Ivan pada 2013.

Verrel yang kini sedang naik daun di dunia hiburan kerap memanjakan Vania dengan berbagai hadiah. Venna berharap kedua anak kandungnya juga dapat mengambil contoh untuk selalu berbagi kasih kepada siapa saja, khususnya orang yang membutuhkan. (M-1)