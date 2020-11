Masima Radio Network Bangkitkan Semangat Pasien Covid-19

MEWABAHNYA Covid-19 sejak awal tahun 2020 cukup memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi tenaga medis maupun pasien Covid-19 yang harus terpisah dari keluarga maupun orang terdekatnya untuk isolasi mandiri.

Dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2020, Masima Radio Network (MRN) berkolaborasi bersama Rumah Sakit (RS) Pelni Jakarta menyelenggarakan #MasimaBergerak dengan tema “You’re Your Own Hero”.

#MasimaBergerak kali ini hadir untuk menghibur dan memberikan semangat kepada pasien positif Covid-19 yang berada di Safe House Rumah Sakit (RS) Pelni. Kolaborasi ini merupakan event virtual yang disiarkan langsung di Youtube Live Prambors Radio pada 10 November 2020 pukul 20.00 WIB.

Sebagai rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan, RS Pelni menyadari pentingnya melakukan isolasi dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien.

dr. Sheira dari RS Pelni mengungkapkan, “Kesembuhan pasien Covid-19 butuh waktu dan usaha, pasien isolasi perlu berpikir positif dengan pikiran yang jernih dan sehat untuk meningkatkan imun mereka. Oleh karena itu, penting untuk selalu berkomunikasi dengan mereka dan memberikan hiburan yang membantu mereka dalam pemulihan.”

Kegiatan event virtual ini berupa "Giving Back" untuk pasien Covid-19 yang sedang isolasi mandiri di Safe House RS PELNI melalui berbagai kegiatan mulai dari berbagi pengalaman bersama para penyiar, tips dari dokter, hingga penampilan akustik bareng Tika & Udjo, yang merupakan penyiar Bahana FM.

“Sebagai grup radio terbesar yang berada di 9 kota di Indonesia, Masima Radio Network akan terus memberikan kontribusi sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap keadaan saat ini. Di #MasimaBergerak kali ini, kami berbagi kebahagiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap teman-teman pasien positif Covid-19 yang sedang “staysolation” di Safe House RS Pelni," tutur Awan Prasetyo, Marketing Communications Manager MRN.

"Mengangkat tema “You’re Your Own Hero”, kami mencoba menghibur dan menyadarkan mereka bahwa mereka punya kekuatan spesial yang bisa membantu mereka melewati masa-masa sulit seperti telah berjuang dan berhasil mencoba untuk ikhlas serta berdamai dengan keadaan,” jelas Awan.

Pada kegiatan ini, Masima Radio Network mengajak penyiar mereka dari empat radio yaitu Delta FM, Prambors, Bahana FM, dan Female Radio. Semangat, dukungan, dan hiburan yang diberikan oleh seluruh penyiar yang hadir mampu membangkitkan antusiasme 60 teman-teman di Safe House RS Pelni.

Acara yang telah ditonton lebih dari 1000 orang di Youtube Prambors Radio ini dipandu oleh penyiar Prambors, Mario Pratama dan Narendra Pawaka (Eda), yang juga pernah terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu.

Penyiar Tika & Udjo juga memberikan dukungannya lewat persembahan lagu berjudul “Cepat Sembuh” yang baru akan dirilis dan dibawakan untuk pertama kalinya di #MasimaBergerak. Rangkaian kegiatan yang berlangsung selama satu jam tersebut ditutup dengan keseruan para penyiar menyanyikan lagu “Ingatlah Hari Ini” dari Project Pop.

“Kami penyiar MRN sangat senang bisa menghibur mereka semua, bisa melihat mereka tersenyum dengan obrolan kami dan bernyanyi bersama dengan kami. Kegiatan ini juga menjadi sarana silaturahmi untuk penyiar-penyiar MRN karena di kondisi seperti ini pun kami jarang bertemu secara langsung. Semoga hal kecil yang kami lakukan bisa memberi keceriaan dan membawa manfaat untuk mereka,”

ujar Asri Welas, penyiar pagi Delta FM.

