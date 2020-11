Menghilangkan Stres dengan Teknik Senyum Batin

TAHUN ini, semua orang diseluruh dunia sedang diuji akibat pandemi Covid-19. Tentunya, pandemi ini menimbulkan stres bagi banyak orang karena berbagai permasalahan yang bermunculan akibat pandemi.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11) ada suatu teknik yang berguna untuk menghilangkan dan menetralkan stres, yaitu ‘inner smile’ atau senyum batin. Teknik ini selalu digunakan dalam beberapa praktik, salah satunya adalah yoga. Senyum batin ini juga terlihat pada wujud patung sang Buddha yang sedang bermeditasi.

Dalam buku Yoga Sparks: 108 Easy Practices for Stress Relief in a Minute or Less yang dituliskan oleh seorang instruktur yoga, Carol Krucoff terdapat sebuah kutipan dari Zen Thich Nhat Hanh, seorang biksu yang berasal dari Vietnam agar pada saat meditasi dan mengatur pernapasan menggunakan mantra ini:

“Menarik napas, saya akan menenangkan tubuh saya. Menghembuskan napas, maka saya akan tersenyum”

Adapun langkah dasar dan sederhana untuk melakukan teknik senyum batin untuk menghilangkan stres adalah sebagai berikut:

1. Tarik napas yang dalam

2. Pada saat membuang napas, angkatlah sudut mulut dengan senyum yang lembut

Mungkin teknik ini terdengar biasa, namun jika dipraktikan dengan benar dan dilakukan beberapa kali maka akan mengalami perubahan dalam beberapa tarikan napas. (Yulia Kendriya Putrialvita/M-1)