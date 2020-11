Dihadiri Jokowi, KTT APT Hasilkan 5 Dokumen Kesepakatan. Apa Saja?

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) pada hari ketiga dalam rangkaian KTT ke-37 ASEAN, Sabtu (14/11), menghadiri secara virtual sejumlah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dengan negara-negara mitra.

KTT ASEAN tersebut diselenggarakan di Vietnam dan diikuti Presiden Jokowi melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan KTT ASEAN-Selandia Baru akan mengawali rangkaian KTT ASEAN dengan mitra yang diikuti Presiden Jokowi pada hari ini. Setelah itu, Presiden Jokowi akan menghadiri KTT dua tahunan ke-2 ASEAN-Australia, KTT ke-23 ASEAN Plus Three (APT), dilanjutkan Pertemuan Pemimpin APT dengan Perwakilan East Asia Business Council (EABC).

Pada sore harinya, Presiden Jokowi akan menghadiri upacara peluncuran ASEAN Smart Logistics Network (ASLN) with First Project Vihn Phuc ICD Logistics Center (SuperPort). Sedangkan pada malam harinya Presiden Jokowi akan menghadiri KTT ke-15 Asia Timur.

KTT East Asia akan menghasilkan 5 dokumen kesepakatan. Adapun KTT APT akan menghasilkan 5 dokumen kesepakatan khususnya ASEAN Plus Three Leaders Statement on Strengthening ASEAN Plus Three Cooperation for Economic and Financial Resilience in Face of Emerging Challenges yang menekankan kerja sama pada bidang ekonomi dan keuangan untuk mendukung ketahanan kawasan dalam menghadapi tantangan kawasan, khususnya pada saat pandemi saat ini. (Ant/OL-6)