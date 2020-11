Depresi dan Berdamai dengan Diri

TERBIT pada 2018, buku self-help I Want to Die but I Want to Eat Tteokpokki karya Baek Se Hee menjadi hit di banyak negara. Terjemahannya kemudian diterbitkan Penerbit Haru pada Agustus 2019, dan menuai sukses serupa di Tanah Air.

Pada Agustus silam, Penerbit Haru kemudian merilis buku sekuelnya, I Want to Die but I Want to Eat Tteokpokki 2. Sebagaimana buku pertamanya, dalam buku ini penulis masih mengisahkan perihal depresi berkepanjangan (distimia) yang diidapnya dalam format tulisan serupa.

Perawatan yang dijalaninya sejak 2017 terus berlanjut, seperti terlihat dari dialog dirinya dengan sang psikiater. Namun, dalam buku kedua ini, penulis tampaknya tak lagi terlalu mengasihani diri sendiri. Ia berkembang dan mulai ‘berdamai’ dengan kondisinya sembari berupaya mencari jati diri. Ia juga membicarakan topik-topik lain, seperti kematian, atau bahkan diet.

‘Alih-alih menerima kekurang­an, aku memutuskan untuk tidak memandang diriku sendiri secara negatif’, begitu tulisnya.

Baek Se Hee telah menggandeng banyak tangan orang pada seri pertama dan ia berharap bisa menggandeng lebih banyak tangan lagi dengan buku kedua ini. (M-2)