Sherina Sumbang Lagu Tema Film Produksi Ghibli

PENYANYI dan aktris Sherina Munaf, 30, dipastikan berpartisipasi dalam lagu tema untuk film animasi keluaran Studio Ghibli dari Jepang, Earwig and the Witch. Film 3DCG pertama Ghibli tersebut akan ditayangkan di Jepang pada 30 Desember 2020. “Saya cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam proyek yang menarik ini dengan menyanyikan beberapa lagu dan menyuarakan salah satu karakter di sini,” kata Sherina melalui unggahan di Instagram-nya, kemarin.

Dalam lagu tema Earwig and the Witch, Sherina akan menyanyi bersama gitaris Hiroki Kamemoto dari band Glim Spanky, bassist Kiyokazu Takano dari band Mrs. Green Apple, drummer Kavka Shishido, dan keyboardist Satoshi Takebe yang pernah terlibat di film animasi Ghibli, From up on Poppy Hill.

Tanggal rilis film Earwig and the Witch diumumkan serentak oleh Studio Ghibli dan tim, serta akan tayang di televisi NHK. Selain tanggal rilis, Ghibli juga mengumumkan pengisi suara dalam film. Di antaranya ialah Shinobu Terajima sebagai Bella Yaga, Etsushi Toyokawa sebagai Mandrake, Gaku Hamada sebagai Thomas, dan aktris cilik Kokoro Hirasawa sebagai Earwig (Aya dalam versi Jepang). (Ant/H-3)