Tiongkok Ucapkan Selamat kepada Biden

TIONGKOK mengucapkan selamat kepada Presiden AS terpilih Joe Biden pada Jumat, hampir seminggu setelah Biden dinyatakan sebagai pemenang dalam pilpres AS. Hubungan AS-Tiongkok semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

"Kami menghormati pilihan rakyat Amerika. Kami mengucapkan selamat kepada Biden dan Harris," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada jumpa pers reguler, merujuk pada wakil presiden terpilih Kamala Harris.

Sebelumnya, Tiongkok berada di antara segelintir negara besar termasuk Rusia dan Meksiko yang belum memberi selamat kepada presiden terpilih.

Trump belum menyerah kepada Biden setelah pemenang pilpres AS diproyeksikan. Presiden Trump telah berulang kali mengklaim bahwa pemilu telah terhalang oleh kecurangan dan pada Kamis me-retweet klaim tak berdasar bahwa pembuat peralatan pemilu 'menghapus' 2,7 juta suara untuknya secara nasional.

Pejabat pemilu AS mengatakan tidak ada bukti surat suara yang dikompromikan atau sistem pemungutan suara yang korup dalam pemilu AS. (AFP/OL-4)