Meski Didepak, Johnny Depp Raih Rp140 Miliar dari Fantastic Beasts

MESKIPUN didepak, Johnny Depp masih akan mendapatkan bayaran lebih dari US$10 juta (sekitar Rp140 miliar) untuk film ketiga Fantastic Beasts. Padahal ia baru merekam satu adegan sebelum dicampakkan karena aibnya sebagai pemukul istri menurut putusan pengadilan.

Aktor berusia 57 tahun itu dipaksa keluar pada 3 November. Ini sehari setelah hakim Inggris memutuskan bahwa judul tabloid Inggris yang menyatakan Depp memukul mantan istrinya, Amber Heard, secara substansial benar.

Dia baru muncul dalam satu adegan pada syuting film baru itu di London pada 20 September. Akan tetapi, menurut The Hollywood Reporter, Warner Bros harus membayar gajinya secara penuh.

Depp memiliki kontrak yang disebut bayar atau mainkan. Maksudnya, pembayaran tetap penuh meskipun perannya pada karakter, penyihir gelap Gellert Grindelwald, diganti. Dalam kontrak tersebut tidak memiliki klausul terkait moralitas.

Gajinya setidaknya delapan digit, kata laporan itu, yang berarti lebih dari US$10 juta. Film waralaba itu menjadi pusat kejatuhannya dengan kekalahan sensasionalnya di pengadilan setelah dia menggugat surat kabar Sun atas tajuk utama yang berjudul How Can J.K. Rowling Be ‘Genuinely Happy’ Casting Wife Beater Johnny Depp in the New Fantastic Beasts Film?

Depp rencananya mendapatkan waktu tampil yang sama dengan Jude Law dan Eddie Redmayne. Tapi ia mendapatkan lebih banyak uang karena rekam jejak box office-nya berkat film Pirates of the Caribbean.

Aktor itu mengatakan dia diminta untuk mengundurkan diri oleh Warner Bros. Tidak jelas yang akan dilakukan studio jika Depp menolak untuk melakukannya.

Depp berkeras bahwa kehidupan dan kariernya tidak akan ditentukan pada saat ini. Studio besar bisa jadi semakin waspada terhadap siapa pun yang ternoda oleh #MeToo atau skandal kekerasan dalam rumah tangga. (Pagesix/OL-14)