Billie Eilish: Bad Guy Raih 1 Miliar View

Lagu Bad Guy milik musisi Billie Eilish, 18, telah melampaui angka 1 miliar view atau penayangan di Youtube pada Rabu (11/11) waktu setempat, demikian dilansir Varie­ty. Lagu tersebut kini masuk daftar klub miliar penayang­an. Bad Guy berhasil meraih angka tersebut setelah satu setengah tahun dirilis.

Bad Guy adalah lagu pertama Eilish yang masuk daftar video musik bergengsi. Adapun lagu kolaborasinya dengan rapper Khalid, Lovely, masih berada di angka 900 juta penayangan.

Video musik Bad Guy disutradarai oleh Dave Meyers. Ini bukan pertama kalinya bagi Meyers berhasil membuat video yang masuk jajaran klub elite. Karya lain dari Meyers ialah Senorita dari Shawn Mendes dan Camila Cabello.

Sebelumnya, Eilish yang meraih lima penghargaan dalam Grammy Awards 2020 dari albumnya, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, juga mengumumkan akan segera meluncurkan single baru berjudul Therefore I am, menyusul dua single yang telah dirilis, yakni My Future serta lagu tema film James Bond, No Time to Die. “Aku sangat senang untuk hal ini,” kata Eilish dalam unggahan Instagram-nya. (Ant/H-3)