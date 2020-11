Marissa Anita: Main di Dua Cerita Quarantine Tales

Aktris dan presenter Marissa Anita, 37, menjadi salah satu nama pemain yang terlibat dalam proyek film omnibus Quarantine Tales yang diproduksi oleh Base Entertainment. Dalam film ini, Marissa Anita bermain di dua cerita berbeda, yaitu Nougat yang disutradarai Dian Sastrowardoyo dan Happy Girls Don’t Cry yang disutradarai Acho Tenri.

“Karakter yang saya mainkan di Nougat bersama Dian berbeda sekali dengan di film Acho Tenri,” kata Marissa dalam jumpa pers virtual, Rabu(11/11).

Bagi pemeran Naomi dalam Selamat Pagi, Malam tersebut, terlibat dalam dua cerita berbeda di film omnibus tersebut merupakan tantangan tersendiri karena keterbatasan waktu dan pembatasan saat pandemi. “Jadi otomatis kita kompensasi dengan we work together quite tightly. Acho sangat terbuka untuk mendiskusikan cerita, terbuka menerima character suggestion,” ujarnya.

Dia juga mengaku sangat bersyukur dan terbantu mendapatkan tim produksi yang kompak sehingga dapat mengeksekusi ide cerita yang disajikan dengan baik. “Semua yang terlibat di film ini sangat kolaboratif,” imbuhnya. (Ant/H-3)