Pengakuan atas Karimunjawa Membanggakan

WAKIL Ketua MPR RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, atas penetapan kawasan Karimunjawa sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. “Pengakuan terhadap kawasan Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, sebagai bagian dari cagar biosfer dunia sangat membanggakan kita,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Status cagar biosfer yang disandang Karimunjawa, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, harus dijaga dan dimanfaatkan untuk meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya pengakuan UNESCO terhadap kelayakan kawasan Karimunjawa sebagai cagar biosfer ini, upaya promosi terhadap kawasan Karimunjawa harus ditingkatkan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga segera memanfaatkan momentum ini untuk mengemas kawasan Karimunjawa sebagai tujuan wisata yang mengedepankan aspek lingkungan.

Narasi mengenai potensi kepedulian terhadap lingkungan di kawasan Karimunjawa dan keseimbangan ekosistem, menurut Rerie, harus dioptimalkan agar kepedulian masyarakat terhadap lingkungan pun meningkat. Untuk itu, diperlukan upaya kreatif pemerintah daerah agar dapat menarik perhatian wisatawan sehingga meningkatkan pendapatan daerahnya.

Penetapan Karimunjawa sebagai cagar biosfer dunia dilakukan dalam sidang ke-32 The International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere (ICC MAB) UNESCO pada 28 Oktober lalu, bersamaan dengan penetapan Cagar Biosfer Bunaken Tangkoko Minahasa dan Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh.

“Kini Indonesia memiliki 19 cagar biosfer seluas 29.901.729,259 hektare yang menjadi bagian dari World Network of Biosphere Reserves (WNBR),” ungkap Direktur Eksekutif Komite Nasional Program MAB Indonesia-Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) Y Purwanto. (RO/Ins/H-3)