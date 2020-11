Dorong Masyarakat untuk Investasi Emas

MENABUNG memang menjadi sesuatu yang penting di masa resesi seperti saat ini. Ada berbagai cara dalam menyimpan uang, salah satunya dengan berinvestasi.

Namun masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati dalam memilih investasi. Sebab tidak sedikit perusahaan bodong yang menawarkan keuntungan berlipat jika tidak hati-hati.

Salah satu investasi yang relatif aman yakni investasi emas. Dijelaskan Rudy Suhendra, Chief Executive Officer Lotus Archi, pihaknya terus menggiatkan kebiasaan berinvestasi emas kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu mereka terus berinovasi, salah satunya dengan menggandeng e-commerce Tokopedia.

“Kolaborasi produk emas Gift Series bersama Tokopedia ini sudah kami persiapkan sejak lama, karena memang tujuan kami adalah untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk membangun lagi kebiasaan berinvestasi lewat emas, maka dengan adanya produk emas Gift Series ini selain jadi lebih terjangkau, aksesnya juga praktis, aman, serta nyaman,” jelas Rudy.

Produk emas Gift Series kolaborasi Lotus Archi dengan Tokopedia tersedia dalam 3 varian, yaitu varian black yang elegan, serta varian Congratulations dan Best Wishes For You yang cocok untuk dijadikan hadiah. Produk emas Gift Series ini tersedia secara eksklusif melalui Official Store Lotus Archi di Tokopedia.

Berinvestasi lewat emas merupakan hal yang sudah lumrah dilakukan sejak jaman dahulu, tetapi belakangan ini kembali populer terutama di kalangan muda, dikarenakan harganya yang relatif lebih stabil dan jenis produknya yang tidak lekang oleh waktu. Didukung dengan berbagai kemudahan teknologi masa kini, calon investor jadi semakin mudah untuk memperoleh dan mengatur produk emas investasi hanya melalui genggaman ponsel.

Lotus Archi sendiri sudah dikenal baik melalui produk Emas Merah Putih andalan mereka, yang dilengkapi oleh berbagai fitur canggih seperti barcode yang dapatdi-scan menggunakan aplikasi CertiEye, protectiveseal, dan tanda hologramyang akan muncul ketika disinari dengan sinar UV. Keunggulan-keunggulan inilah yang turut menginspirasi Tokopedia untuk melaksanakan kolaborasi produk Gift Series ini.

VP of Marketplace Tokopedia, Inna Chandika, mengungkapkan Tokopedia percaya bahwa kunci menghadapi pandemi adalah beradaptasi dengan terus berinovasi dan berkolaborasi. "Inilah yang kami lakukan bersama para mitra ekosistem kami, termasuk Lotus Archi dan lebih dari 9,4 juta penjual lainnya di Tokopedia.”

“Kolaborasi Tokopedia dan Lotus Archi diharapkan dapat mendorong lebih banyak pegiat usaha lokal, terutama di industri emas, untuk mengakselerasi adopsi platform digital demi mempertahankan bisnis di tengah pandemi. Harapannya kolaborasi ini juga bisa mempermudah masyarakat berinvestasi emas demi meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia sekaligus mendorong pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini terdampak pandemi,” tambah Inna.

Tidak hanya lewat produk emas investasi ini, dua perusahaan asli Indonesia yang merupakan unggulan di bidang masing-masing ini juga sudah menyiapkan rencana dan layanan menarik yang semakin mempermudah calon investor untuk mengatur investasi emas Lotus Archi mereka. Saat ini Tokopedia sedang menyiapkan sistem buyback emas secara online yang pertama di Indonesia, yang direncanakan siap untuk digunakan pada 2021.

“Saat ini kami bersama Tokopedia sedang menyiapkan layanannya, eksklusif untuk produk-produk Lotus Archi. Jadi pelanggan kami semakin mudah untuk mengatur produk investasi mereka, mulai dari membeli sama dijual kembali, semua semakin praktis, dan tentunya aman karena lewat sistem Tokopedia,” tambah Rudy. (RO/A-1)