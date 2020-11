Kejutan! Sherina akan Eksis di Film Terbaru Studio Ghibli

Bintang film/penyanyi Sherina bakal berpartisipasi dalam film terbaru Studio Ghibli berjudul Earwig and The Witch - - sebelumnya sempat disebut Aya and The Witch.

Perempuan yang baru mengakhiri masa lajangnya itu akan mengisi suara salah satu karakter dalam film tersebut, yakni sebagai Glim Spanky, seorang gitaris/vokalis suatu band yang beranggotakan tiga orang. Tentunya, ia juga akan menyanyi dalam film itu.

"Saya sangat beruntung untuk ikut berpartisipasi sebagai pengisi suara di karakter film itu, dan menyanyikan lagu-lagunya," tulis Sherina dalam akun Instagramnya, Kamis, (12/11).

Earwig and The Witch disutradarai oleh Goro Miyazaki, putra Hayao Miyazaki, pendiri Studio Ghibli. Hayao menjadi penulis naskah untuk film terbaru studio animasi kawakan tersebut.

Goro sendiri sebelumnya telah menyutradarai sejumlah film Ghibli, yaitu From Up On Poppy Hill (2011), dan Tales from Earthsea (2006). Film ini diproduseri Toshio Suzuki. Rencananya, di Jepang, film ini bakal dirilis pada 30 Desember tahun ini dan menjadi film Ghibli pertama yang bersemat teknologi CGI.

Film animasi yang diangkat dari novel karya penulis Inggris Diana Wynne Jones berjudul sama ini berkisah tentang petualangan perempuan muda Earwig, yang tinggal di panti asuhan sejak bayi. Suatu hari, ia diadopsi oleh seorang perempuan yang rumahnya dipenuhi sihir. Ini menjadi film ketiga Goro bersama Ghibli. (M-2)