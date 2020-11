Tawarkan Konsep dan Kolaborasi Baru dalam Retail

PANDEMI covid-19 tidak menjadi penghalang untuk mengembangkan bisnis. Dengan kreativitas dan kerja keras, berbagai kendala yang ditimbulkan pandemi bisa diatasi dan peluang pun bisa dioptimalkan. Prinsip itu salah satunya dilakukan ASRI, anak perusahaan Agung Sedayu Group, yang baru saja meresmikan mal berkonsep baru, Ashta.

“Kami percaya pada harapan. Kami menerima kemunduran dan situasi tahun ini sebagai peluang untuk menemukan hal baru untuk bangkit kembali,” ujar David Hilman, Chief Operating Officer ASRI.

Dengan berlokasi di Sudirman Central Business District, Jakarta, Ashta didesain sebagai sebuah destinasi yang menghargai kekayaan budaya dan tradisi serta memperhatikan kualitas hidup komunitas. Oleh sebab itu, Ashta memperhatikan seluruh aspek dengan seksama mulai dari arsitektur kelas dunia, ruang terbuka hijau, serta desain interior yang menarik.

“Ashta hadir sebagai sebuah destinasi di tengah ibu kota untuk mereka yang mencari hal baru, membutuhkan tempat yang nyaman dalam membina hubungan dengan komunitasnya dan juga ingin mengembangkan diri,” kata David.

Sejalan dengan konsep itu, sebelumnya, Ashta menjadi tuan rumah bagi dua acara besar Jakarta yaitu Brightspot Market dan Urban Sneakers Society. “Kami ingin merayakan kehidupan. Semangat tinggi dan gairah para seniman, musisi, retailer, designer, pelaku kecantikan, pebisnis kuliner hingga penggiat kesehatan akan sama-sama berdiri dan mendukung Ashta”, tambah Jessa Setiabudi, Deputy GM Leasing ASRI. Jessa juga mengatakan bahwa kedepannya, ASHTA sudah merencanakan untuk menghadirkan art workshop pada setiap minggunya yang berkolaborasi dengan established maupun emerging artists.

Pada acara pembukaan, ASHTA mengadakan kolaborasi dengan seniman muda Rato Tanggela, Giar Givandra (Eyelectric), Dhado Wacky, Mahaputra Vito, Darmawan Aji Sambodo (Tragicoo), Irfan Nugroho (Bulletos) untuk mengadakan Wall of Art.

Di sisi retail, Ashta menghadirkan sejumlah brand ternama. Seperti, Level gym, Maison Kitsune, FLIX Cinema, The Gourmet by Ranch Market, %Arabica, Locus, Ground Zero by Common Ground, Bakerman, The Tasting Room, Bukanagara, Nagara Coffee, Yuukatsu, Goobne, Susuru, Lakon, dan Masshiro. (RO/A-1)