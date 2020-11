Rossa Gandeng Ki Do Hoon Dalam Video Musik Anyarnya

ROSSA kembali memberi kejutan kepada para penggemarnya. Salah satu diva Tanah Air ini menggandeng artis dari SM Entertainment, Ki Do Hoon dalam penggarapan video musik lagu 'Masih'.

Bagi para pecinta Drama Korea, Ki Do Hoon tentu tidak asing. Ia membintangi beberapa serial drama yang cukup digemari di tanah air seperti 'Arthdal Chronicles', 'The King in Love', 'Should We Kiss First', 'Catch The Ghost', 'Once Again', dan lain masih banyak lagi.

Rossa mengungkapkan sutradara video musik itupun terdiri dari dua sosok lintas negara.

Jin Jeon, seorang sutradara bertaraf internasional dan Ivan Saputra yang telah berpengalaman membuat sederet video musik untuk artis-artis di Indonesia. Dengan begitu, proses penggarapan video musik itu juga dilakukan di Korea dan Indonesia.

"Lagu Masih (Cinta) Terbaik ini diciptakan oleh Yovie Widianto dan Nino Kayam. Awalnya Yovie menciptakan lirik reff dan dinyanyikan pertama kalinya di konser The Journey of 21 Dazzling Years 2017. Akhirnya lagu dibuat secara utuh di tahun 2019 dan direkam di tahun 2019," papar Rossa dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Rabu (11/11).

Lagu 'Masih' yang menjadi single andalan dalam album 'Masih (cinta) Terbaik' ini menurut Rossa akan membawa pendengar ke era Rossa di lagu 'Kini' dan 'Aku Bukan Untukmu' yang bercerita tentang kisah percintaan yang telah usai tapi masih meninggalkan rasa cinta dan sayang yang sulit dilupakan.

"Secara teknis sangat menantang, konsepnya bercerita tentang LDR - hubungan jarak jauh antara Indonesia dan Korea di mana kedua pasangan kekasih masih saling mencintai," ujar Ivan Saputra selaku sutradara dalam proyek video musik tersebut.

Sebelumnya Rossa juga sempat mengunggah potongan video musik anyarnya di instagram, unggahan tersebut sontak dibanjiri komentar dari warganet. Unggahan video singkat berdurasi 30 detik tersebut telah dilihat oleh 650 ribu pengguna instagram.

Dalam unggahan tersebut terlihat sosok aktor Ki Do Hoon yang sedang berlari sambil melemparkan senyum manis yang menjadi ciri khasnya. (M-1)