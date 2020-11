Alat Masak Canggih untuk Matang Sempurna

SELAMA pandemi masyarakat cenderung menghindari keluar rumah sehingga mengurangi makan di luar. Akibatnya, mereka lebih sering memasak di rumah serta mengonsumsi produk kesehatan dan vitamin.

Survei AC Nielsen menunjukkan 49 persen masyarakat Indonesia kelas atas lebih suka memasak di rumah selama pandemi. "Bahkan, kecenderungannya terus meningkat," ujar Product Strategic for Home Appliances PT Sharp Electronics Indonesia Nita Nurul Ayuningtyas di Jakarta, Rabu (11/11).

Karena itu, Sharp memperkenalkan memperkenalkan oven canggih, modern, dan multifungsi untuk masyarakat urban kelas atas yang mulai gemar masak di tengah pandemi covid-19. Helsio Superheated Stream Oven dilengkapi dengan teknologi uap air sehingga dapat memanggang dan mengukus makanan hingga matang sempurna.

Oven itu hanya mengonsumsi listrik 800 watt dan memiliki kapasitas besar hingga 31 liter. "Targetnya memang masyarakat urban, pria maupun wanita dengan rentang usia 25-54 tahun yang gemar memasak, bergaya hidup sehat, dan pecinta makanan," ujar Nita Nurul.

Telah terjual lebih dari 2,3 juta unit di seluruh dunia, produk ini punya fungsi dari perpaduan steam oven, microwave, dan convection oven. Menggunakan sistem pemanasan dengan air, alat masak ini mampu menghasilkan uap air kemudian uap tersebut dipanaskan kembali sampai 250 derajat C sehingga menghasilkan superheated steam. Injeksi superheated steam mampu terserap secara sempurna ke berbagai makanan, sehingga dapat matang secara sempurna.

Uap panas yang dipaparkan mampu mengurangi lemak, kadar garam, dan minyak dalam makanan sehingga hasil masakan menjadi lebih sehat. Fitur All In One Cooking memberikan kemudahan dalam pengoperasiannya.

Metode low oxygen cooking mampu mempertahankan efek antioksidan sehingga mampu menjaga keaslian cita rasa makanan. Dilengkapi 25 auto menu, Sharp Healsio Superhetaed Steam Oven mempermudah konsumen untuk memasak jenis makanan yang berbeda. Menumis, memanggang kue, mengukus, hingga memanggang daging semua dapat dilakukan oleh alat ini.

“Alat ini dapat mendeteksi ukuran dan jenis makanan yang dimasak. Secara otomatis, alat ini akan berhenti bekerja jika makanan sudah mencapai tingkat kematangannya. Jadi masalah masakan hangus atau overcook tidak akan dijumpai lagi jika menggunakan alat ini," ujar Andrew Gultom selaku Assistant General Manager of Product Strategic Group for Home Appliances Sharp Electronics Indonesia.

Memanfaatkan infrared sensor, lanjutnya, alat ini mampu mendeteksi temperatur dari tiap bahan makanan yang dimasak. Sensor ini juga dapat mendeteksi ukuran dan jenis makanan sehingga memungkinkan penggunanya untuk memasak frozen food dan makanan setengah matang secara bersamaan.

Dibekali high density door shield structure, produk ini mampu mengunci uap panas dan dapat menahan oksigen dengan sempurna. Produk itu sudah dapat dijumpai di toko-toko elektronik dan e-commerce dengan kisaran harga Rp8 juta. (Ant/OL-14)