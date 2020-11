Zack Snyder Punya Cerita Darkseid untuk Justice League 2

ZACK Snyder sudah memiliki ide untuk film baru Justice League 2. Padahal Justice League pertama yang rilis pada 2017 dengan mempertemukan Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, dan Cyborg mendapat ulasan negatif. Ini karena ada dua sutradara pada proyek tersebut.

Seperti yang diketahui sebagian besar penggemar, Snyder harus mundur dari Justice League karena tragedi keluarga. Lantas Warner Bros menyewa Joss Whedon untuk menyelesaikan proyek tersebut. Penggemar mengajukan petisi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan The Snyder Cut, dan akhirnya terkabul dalam bentuk serial mini TV di HBO Max.

Masalah utama yang dihadapi para penggemar dengan Justice League milik Whedon yaitu seberapa banyak dia mengubah visi asli Snyder. Beberapa plot dikurangi atau dihapus sama sekali, seperti cerita panjang Cyborg dan pengungkapan Jenderal Swanwick sebagai Martian Manhunter.

Darkseid pertama kali tampil di Batman v Superman: Dawn of Justice. Banyak orang percaya dia akan menjadi penjahat di Justice League. Nyatanya, Steppenwolf menjadi penjahat utama dalam versi Whedon. Tapi Darkseid kembali dalam miniseri Snyder Cut Justice League pada 2021.

Selama siaran langsung League of Mayhem dari The Nerd Queens, Snyder mengungkapkan bahwa dia memiliki cerita untuk Darkseid yang berkembang dalam The Snyder Cut. Ia menjelaskan bahwa setelah Ray Porter ditanyai di acara Comic-Con tentang kembalinya ia sebagai Darkseid setelah The Snyder Cut, keduanya berdiskusi tentang hal itu.

"Jika Anda mengatakan kepada salah satu aktor dalam film, 'Baik, apa yang terjadi di film atau apa yang terjadi nanti atau apa pun untuk film apa pun,' mereka berkata, 'baik, saya mendapatkan skripnya dan itu keren dan saya tahu ini.' Jadi (Ray Porter) dan saya membicarakan hal ini dan jawaban yang tepat untuk beberapa pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan yang wajar kepada saya. Anda tahu, seperti yang saya katakan kepada dunia tentang apa yang terjadi ketika Darkseid datang ke Bumi? Lalu apa? Anda tahu, apakah itu sesuatu? Dan saya pikir kebenarannya yaitu apakah saya menulis, apakah saya memiliki konsep lengkap, apakah saya tahu apa yang terjadi ketika Darkseid? Ya, saya tahu yang terjadi. Berspekulasi tentang itu, hal tersebut akan menarik. Saya pikir itu hal yang baik."

Meski peran Darkseid di Justice League milik Zack Snyder masih belum jelas, Steppenwolf masih dipercaya sebagai antagonis utama dalam film tersebut. Darkseid akan menjadi pilihan yang jelas untuk antagonis di Justice League 2.

Dari kutipan itu menjelaskan bahwa Snyder telah berpikir sejauh itu. Penggemar mungkin tidak melihat Darkseid datang ke Bumi pada 2021, tetapi Snyder tampaknya memiliki alur cerita yang lengkap untuk Darkseid dalam pikirannya. Ini juga menunjukkan bahwa jika Darkseid benar-benar berhadapan dengan Justice League di The Snyder Cut, penjahat tersebut belum akan terbunuh.

Yang pasti, Justice League 2 belum dikonfirmasi oleh Warner Bros. Sutradara jarang mendapatkan kesempatan untuk membuat ulang sepenuhnya salah satu film mereka, apalagi dengan anggaran US$70 juta untuk The Snyder Cut.

Itu menjadi pertaruhan bagi Warner Bros. Memang, penggemar DC sangat ingin melihat The Snyder Cut dan akan sangat senang melihat Darkseid di Justice League 2. Tapi nasib sekuelnya akan bergantung pada performa Justice League milik Zack Snyder pada tahun depan. (OL-14)