GAPKI Sebut Industri Sawit Indonesia Menunjukkan Tren Positif

GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan produksi minyak sawit Indonesia menunjukkan pemulihan, terlihat dari kenaikan yang konsisten dalam tiga bulan terakhir.

Hal ini terlihat pada Juli 2020, produksi CPO 3,85 juta ton, kemudian naik menjadi 4,38 juta ton pada Agustus dan 4,73 juta ton pada September 2020. Secara Year on Year (YoY) sampai dengan September produksi 2020 masih lebih rendah (-4,7%) dari produksi 2019.

"Nilai ekspor produk sawit pada September mencapai US$ 1.871 juta naik 10% dibandingkan dengan nilai ekspor Agustus sebesar US$ 1.697 juta. Secara YoY sampai dengan September, nilai ekspor produk sawit 2020 mencapai US$ 15.498 juta, lebih besar dari 2019 sebesar US$ 14.458 juta," ungkap Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dilansir dari keterangan resmi, Kamis (12/11).

Secara volume, ekspor September 2020 mencapai 2.764 ribu ton naik 81 ribu ton (+3%) dari bulan Agustus sebesar 2.683 ribu ton. Ekspor ke Tiongkok pada bulan September 2020 adalah 645 ribu ton, naik dari 618 ribu ton pada bulan Agustus.

Ekspor ke India pada bulan September 2020 adalah 351 ribu ton yang sama dengan bulan Agustus 2020, sementara ekspor ke EU dan Pakistan pada bulan September 2020 lebih rendah dari bulan Agustus. Kenaikan ekspor justru terjadi dengan tujuan Brasil, Malaysia, Rusia dan Afrika.

"Ekspor ke Brasil naik dengan 44 ribu ton, ke Malaysia naik dengan 39 ribu ton, ke Rusia naik dengan 37 ribu ton. Kenaikan ekspor ke Afrika mencapai 39 ribu ton dan yang menarik adalah bahwa ke sebagian besar negara Afrika sebenarnya terjadi penurunan tetapi kenaikan yang tinggi terjadi dengan tujuan Kenya (+61 ribu ton) dan Afrika selatan (+33 ribu ton)," tuturnya.

Sementara itu, konsumsi dalam negeri untuk pangan dalam empat bulan terakhir menunjukkan kenaikan yang konsisten dan pada September mencapai 667 ribu ton. Secara YoY sampai dengan September, konsumsi untuk pangan masih lebih rendah dari tahun lalu (-15,8%).

Selain itu, kenaikan konsumsi untuk oleokimia cenderung mendatar. Konsumsi untuk oleokimia September mencapai 151 ribu ton yang sama dengan bulan Agustus dan hanya 3 ribu ton lebih tinggi dari bulan Juli. Secara YoY sampai dengan September konsumsi untuk oleokimia sudah lebih tinggi (+49%) dari 2019.

Konsumsi minyak sawit untuk bodiesel pada September 2020 mencapai 630 ribu ton naik 54 ribu ton dari bulan Agustus. Secara YoY, konsumsi untuk biodiesel adalah naik 27,2% dari 2019.

"Kenaikan konsumsi dalam negeri dan ekspor menjadi menjadi harapan untuk mengantisipasi kenaikan produksi," pungkas Mukti.(OL-5)