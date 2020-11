Garuda dan Artha Graha Peduli Luncurkan Mask Livery Baru

GARUDA Indonesia bersama Yayasan Artha Graha Peduli kembali meluncurkan mask livery terbaru bertajuk "Sekar Jagat Nusantara" karya Rainhard Budi Susanto asal Jakarta, pemenang ketiga kompetisi design "Fly Your Design Through The Sky" yang menampilkan tema pesona flora nusantara dari Aceh hingga Papua pada desain mask livery di armada Airbus A330-300.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, "Memasuki minggu akhir kompetisi "Fly Your Design Through The Sky" ini, kami melihat animo masyarakat yang ingin turut berpartisipasi terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari ratusan desain mask livery yang telah kami terima hingga akhir kompetisi".

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Artha Graha Peduli atas dukungan penuh yang diberikan terhadap program mask livery Garuda Indonesia. Kami percaya inisiatif ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa partisipasi aktif seluruh pihak, termasuk seperti dukungan yang secara konsisten terus diberikan Artha Graha Peduli," ungkapnya, Selasa (10/11) di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten.

Pendiri Artha Graha Peduli (AGP) Tomy Winata dalam kesempatan yang sama menyatakan, "Ini bagian dari sosialisasi memakai masker yang dilakukan dengan mengajak warga memakai masker."

Pendiri AGP itu mengajak warga untuk memutuskan mata rantai covid-19 dengan salah satunya memakai masker.

"Sosialisasi 3 M harus menjadi kebiasaan bagi warga hingga penularan dan penyebaran covid 19 bisa berkurang," ajak Tomy.

Kompetisi "Fly Your Design Trough The Sky" telah berlangsung sepanjang Oktober 2020 lalu.

Selanjutnya, pada akhir November 2020 mendatang, Garuda Indonesia juga kembali akan meluncurkan mask livery pemenang keempat sekaligus yang terakhir sebagai penutup kompetisi yang akan terpasang pada armada B777-300ER. (RO/OL-1)