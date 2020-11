Gandeng Perum PPD, MRT Jakarta Sediakan Angkutan Pengumpan

NOTA kesepahaman antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Perum PPD terkait studi pengembangan kerja sama layanan transportasi terintegrasi dalam rangka sistem feeder bagi pengguna MRT Jakarta dan Perum PPD sudah ditandatangani.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Muhammad Effendi dan Direktur Operasional dan Pemasaran Perum PPD Bambang Suryo Sakti serta disaksikan oleh Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa.

Maksud dan tujuan kerja sama ini untuk melakukan penjajakan kerja sama terkait studi pengembangan layanan transportasi terintegrasi antara MRT Jakarta dan bus Perum PPD dalam hal 'first and last mile' dengan ruang lingkup yang meliputi pembangunan tempat tunggu bagi pelanggan bus PPD di area stasiun MRT Jakarta, melakukan studi skema penjualan servis bus PPD melalui kanal media komunikasi MRT Jakarta, dan studi skema layanan transportasi terintegrasi multimoda seperti infrastruktur, layanan, dan tiket di luar bus PPD dan MRT Jakarta.

Saat ini, masyarakat sudah dapat menikmati layanan bus PPD dari Stasiun Lebak Bulus Grab (di bawah pintu masuk entrance E) menuju Scientia Square Park, Tangerang, Banten.

Dalam sambutannya, Pande Putu Yasa menyampaikan dibangunnya tempat drop off dan pick up untuk pengguna MRT Jakarta dalam menggunakan layanan bus Perum PPD diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana penghubung awal dan akhir perjalanan (first and last mile).

“First mile dan last mile ini bisa dilakukan dengan berjalan kaki dan bersepeda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, pengguna dari rumah menuju ke stasiun MRT Jakarta terdekat dan melanjutkan dengan menggunakan bus Perum PPD menuju kantor atau tempat yang dituju lainnya maupun sebaliknya,” ujar Pande Putu Yasa.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Muhammad Effendi menyambut baik inisiatif kerja sama ini.

“Kerja sama ini baru permulaan. Saat ini, integrasi antarmoda sangat penting agar layanan transportasi publik kepada masyarakat dapat meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum. Sekarang saatnya integrasi dan kolaborasi, bukan lagi kompetisi,” ujarnya.

“Kami juga melihat bus Perum PPD menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sehingga dengan itu masyarakat tidak ragu lagi untuk menggunakan transportasi publik,” pungkas Effendi.

Kini, masyarakat sudah bisa menikmati hasil kerja sama ini melalui penyediaan layanan bus Perum PPD yang mel ayani rute Scientia Square Park (SQP), Serpong dan Summarecon Mall Serpong (SMS) Tangerang, Banten, hingga Stasiun Lebak Bulus Grab. Bus berangkat pada pukul 06.00, 07.00 dan 08.00 dari SQP lalu berhenti di SMS dan melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Lebak Bulus.

Dari Stasiun Lebak Bulus, bus berangkat pada pukul 17.00, 18.00, dan 19.20 WIB. Sekali perjalanan, pengguna jasa dikenakan tarif Rp25 ribu dengan fasilitas bus meliputi reclining seat dengan pengaturan jaga jarak, jaringan internet nirkabel, sumber daya listrik (charging port), air conditioner, serta pilihan pembayaran digital kode QR melalui dompet digital seperti OVO atau Gopay. Pesepeda lipat juga boleh menggunakan bus ini. Masyarakat dapat secara berkala memantau kanal media sosial Perum PPD untuk mengetahui jadwal bus atau bergabung dalam grup percakapan WhatsApp atau telegram di nomor 08111950055.(OL-5)