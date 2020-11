Ki Do Hoon Tampil di Video Musik Rossa

ROSSA berkolaborasi dengan salah satu artis SM Entertainment, Ki Do Hoon, dalam proyek pembuatan video musik baru yang berjudul Masih.

Ki Do Hoon tidak asing bagi pecinta drama Korea setelah membintangi beberapa KDrama seperti Arthdal Chronicles, The King in Love,, Should We Kiss First, Catch the Ghost, dan lainnya.

Video musik itu digarap di dua lokasi, yaitu Indonesia dan Korea Selatan.

"Lagu ini diciptakan Yovie Widianto dan Nino Kayam. Awalnya, Yovie menciptakan lirik reff dan dinyanyikan pertama kalinya di konser The Journey of 21 dazzling years 2017. Akhirnya lagu dibuat secara utuh pada 2019 dan direkam pada 2019," kata Rossa dalam keterangan resmi, Kamis (12/11).

Tidak hanya itu, Rossa juga mengatakan pembuatan video musik lagu ini disutradarai dua orang, yaitu Ivan Saputra dan Jin Jeon dari Korea Selatan yang telah memenangkan beberapa award di Negeri Gingseng itu.

"Secara teknis sangat menantang. Konsepnya bercerita tentang LDR dan hubungan jarak jauh antara Indonesia dan Korea dengan kedua pasangan kekasih masih saling mencintai," ujar Ivan Saputra.

Bagi Rossa, lagu ini seperti membawanya kembali ke era lagu Kini dan Aku Bukan Untukmu. Lagu balada ini bercerita tentang percintaan yang telah usai tapi masih ada rasa cinta dan sayang sehingga sulit untuk saling melupakan. (Ant/OL-1)