Eurokars Luncurkan 20 Unit Mazda3 100th Anniversary Edition

AGEN pemegang merek Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), meluncurkan Mazda3 eksklusif 100th Anniversary Edition secara virtual. Peluncuran itu dilakukan dalam rangka memperingati 100 tahun eksistensi Mazda Motor Corporation di industri otomotif dunia yang jatuh pada 30 Januari 2020.

Meskipun sejatinya Mazda3 100th Anniversary Edition ini bukan varian limited edition di pasar global, EMI hanya menyediakan 20 unit untuk dipasarkan di Indonesia.

“Hal ini bertujuan agar varian ini menjadi collectible item yang akan menjadi incaran banyak orang di masa yang akan datang,” kata Head of Department Public Relations and Media

Communications at Mazda Indonesia, Dwi Parileksono, kemarin.

Mazda3 100th Anniversary Edition memiliki spesifi kasi yang sama dengan Mazda3 yang diluncurkan pada 2019.

Namun, ada beberapa tambahan beberapa aksesori khusus berlogo 100 tahun Mazda pada bagian-bagian tertentu. Mulai penutup hub roda, emblem di fender depan, sandaran kepala berembos, karpet khusus, hingga beberapa item lainnya.

Meskipun hanya berbeda aksesori, para pemilik Mazda3 reguler tidak bisa mengupgrade kendaraan mereka agar menyerupai Mazda3 100th Anniversary Edition dengan membeli rangkaian aksesorinya.

Menurut Dwi Parileksono, penjualan aksesori tersebut hanya dibuat khusus bagi pemegang nomor VIN Mazda3 100th Anniversary Edition bila terjadi kerusakan pada aksesori bersangkutan.

“Misalnya ada pemilik Mazda3 100th Anniversary Edition mengalami sesuatu sehingga emblem ‘100th Anniversary Edition’ rusak, atau karpetnya robek, itu bisa dilayani, selama dia masih menjadi pemilik nomor VIN kendaraan tersebut,” jelas Dwi.

Namun, bila hanya memiliki Mazda3 reguler, tidak akan bisa membeli aksesori tersebut. “Hal inilah yang membuat Mazda3 100th Anniversary Edition menjadi eksklusif meskipun bukan edisi terbatas,” papar pria yang akrab disapa Fedy ini.

Di Indonesia Mazda3 100th Anniversary Edition ini ditawarkan dengan harga Rp533.800.000 (on the road/OTR Jakarta). (cdx/S-1)