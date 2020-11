Piaggio Rilis Vespa GTV ‘Sei Giorni’ II Edition

PRODUSEN skuter Italia tiada henti untuk terus menghadirkan warisan kejayaan masa lalunya dengan kemasan classic-modern. Kali ini lewat PT Piaggio Indonesia produsen skuter ikonik tersebut meluncurkan Vespa GTV Sei Giorni II Edition di Indonesia untuk mengenang kejayaannya yang melegenda di era 1950-an.

Sei Giorni sendiri memiliki arti six days (enam hari) untuk mengenang selebrasi Sei Giorni Internazionale ke-26 di Varese, Italia bagian utara pada 1951. Kala itu tim Piaggio Squadra Corsa menerjunkan 10 Vespa untuk bersaing dengan sepeda motor khusus off road dari pabrikan lain dan berhasil memboyong sembilan medali emas individual plus medali emas industrial.

“Hari ini kita menyaksikan Vespa Sei Giorni yang legendaris berevolusi dalam pembaruan rancangan gaya dan aspek teknisnya namun tetap unik dan istimewa dalam Vespa GTV Sei Giorni II Edition terbaru,” ujar Presiden Direktur PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega dalam siaran resminya, Selasa (10/11).

Marco menambahkan bahwa perusahaanya ingin setiap orang menikmati kembali kehebatan kemenangan itu dan menggagas pengalaman berkendara yang epik bagaikan para legenda di Sei Giorni di Italia.

Gaya yang diusung pada Vespa Sei Giorni mengingatkan kita pada Vespa klasik seperti lampu depan utama yang dipasang pada spakbor depan, setang dengan pipa terbuka, panel instrumen bulat yang elegan dengan speedometer analog berlatar warna putih dan fairing transparan menjadi elemen istimewa yang menyelubungi instrumen.

Warna baru grey titanio dilengkapi dengan detail merah pada logo Sei Giorni, decal Sei Giorni pada pelek hitam, dan pegas suspensi merah merona yang menghadirkan kepribadian berani pada Vespa Sei Giorni. Angka ‘6’ menghiasi bodi mempertegas identitas ‘Sei Giorni’.

GTV Sei Giorni II Edition semakin eksklusif dengan disematkannya plakat edisi khusus, disertai nomor produksi pada bagian penutup bagasinya.

“Vespa GTV Sei Giorni II Edition sejatinya merupakan produk reguler. Namun, menjadi lebih eksklusif karena dilengkapi dengan number plate (plakat) bernomor seri,” ujar Marco.

Emblem ‘Sei Giorni’ dengan outline merah di bagian sisi juga memperkuat kesan eks klusif pada motor bergaya ‘retro klasik’ tersebut. Kendaraan ini dilengkapi jok tunggal dengan jahitan putih yang kontras.

Sementara untuk melengkapi perjalanan, terdapat USB port yang berguna untuk mengisi ulang daya baterai gawai sehingga Anda tidak perlu khawatir smartphone Anda kehabisan daya. Dapur pacunya menggunakan mesin 300 HPE (High Performance Engine) silinder tunggal berkapasitas 300 cc 4 katup berpendingin cairan dengan injeksi elektronik. Output

maksimalnya mencapai 23,8 hp dengan torsi maksimum 26 Nm.

Skuter ini sudah dapat dipesan di diler-diler resmi Piaggio dengan banderol Rp155 juta (on the road Jakarta). (Cdx/S-1)