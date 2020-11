Velove Vexia Masuk Daftar 100 Wanita Tercantik di Dunia

SEJUMLAH selebritas perempuan Tanah Air masuk daftar nominasi Wanita Tercantik di Dunia Tahun 2020 versi TC Candler, salah satunya aktris Velove Vexia, 30. Hal itu diketahui dari sejumlah foto yang diunggah akun resmi TC Candler di Instagram, pada 10 November 2020.

Velove sendiri dalam fotonya tampak tersenyum dalam busana gaun hitam off shoulder. Rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai alami. Tidak heran, foto Velove itu disukai lebih dari 9 ribu warganet. “Yes, she is beautiful,” cuit akun @aeesha_lila, salah satu warganet.

Dalam daftar nominasi tersebut, perempuan kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 13 Maret 1990, itu disandingkan dengan sejumlah artis papan atas Asia hingga Hollywood.

Sebut saja penyanyi Korea Selatan Seo Yuna, aktris K-drama Kim Ji-won, aktris dan penyanyi AS Dove Cameron, dan aktris AS Emma Stone.

Selain Velove, masuk juga dalam daftar itu wajah aktris Pevita Pearce, aktris Chelsea Islan, penyanyi Raisa, aktris Citra Kirana, aktris Natasha Wilona, hingga aktris Maudy Ayunda.

Di dunia hiburan Indonesia, nama Velove mulai dikenal masyarakat setelah aktingnya di sinetron Olivia pada 2007. Film terakhir Velove adalah Hujan Bulan Juni (2017) yang diadaptasi dari novel berjudul sama. (H-2)