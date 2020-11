Gerard Butler Perankan Sosok Mike Banning di Night Has Fallen

AKTOR Gerard Butler, 50, akan mengulang peran ikoniknya sebagai Mike Banning di Night Has Fallen. Mike Banning adalah agen secret service, badan penjaga presiden Amerika Serikat.

Film ini akan menjadi sekuel keempat Has Fallen, yakni Olympus Has Fallen (2013), London Has Fallen (2016), dan Angel Has Fallen (2019). Ric Roman Waugh, yang menyutradarai Angel Has Fallen dikabarkan kembali menyutradarai sekuel ini dengan menghadirkan kembali Robert Mark Kamen (Taken) untuk menulis naskah.

Dikutip dari Collider, kemarin, Night Has Fallen akan memulai proses produksi di Studio Nu Boyana Millennium Media di Bulgaria dan di seluruh Eropa. “Perjalanan Night Has Fallen terus berlanjut dan kami sangat bersemangat,” kata produser Jeffrey Greenstein.

Menurutnya, film-film ini tidak hanya didorong aksi, tetapi oleh karakter khusus dan hubungan Mike Banning dan teman, keluarga, dan musuhnya.

Gerard Butler dilahirkan di Glasgow, Skotlandia, pada 13 November 1969. Sepak terjangnya di industri film dimulai sejak 1997 lewat peran Archie Brown di Mrs Brown. Lewat perannya di film 300 (2005) sebagai King Leonidas dan The Phantom di The Phantom of The Opera (2004), Butler dinominasikan di sejumlah ajang penghargaan film. (Ant/H-2)