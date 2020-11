SUV kompak KIA Sonet Hadir di Indonesia

PT Kreta Indo Artha (KIA) di bawah naungan Indomobil Group secara resmi menggelar peluncuran virtual Compact SUV terbarunya Kia Sonet pada Rabu (11/11). Presiden Direktur KIA Andrew Nasuri mengatakan, kehadiran Kia Sonet menunjukkan komitmen Indomobil Group untuk Merek Kia di Indonesia.

Kia Sonet sendiri pertama kali diluncurkan secara global di India pada Agustus 2020 lalu. Kehadiran Kia Sonet di Indonesia membuka kelas baru sebagai compact SUV 5 seater yang diposisikan di bawah Kia Seltos yang telah lebih dulu hadir di awal tahun ini.

Sonet memiliki dimensi panjang 4.120 mm dan jarak sumbu roda 2.500 mm, dilengkapi dengan mesin 1.493 cc bertenaga 115 PS dan torsi 144 Nm. Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan mesin baru 1.5L Gamma II Smartstream Engine.

Mesin ini dikommbinasikan dengan transmisi manual 6 percepatan atau transmisi IVT (Intelligent Variable Transmission) dengan 8 virtual gear, lengkap dengan fitur Drive Mode dan pilihan Traction untuk memudahkan menjalajah berbagai kondisi jalan.

Fitur keselamatannya terdiri dari 6 airbags, VSC yang mencakup ABD, EBD, Hill Assist Control dan rear camera dengan dynamic guide. Selain itu tersedia sejumlah fitur terkini yang diantaranya merupakan yang pertama untuk segmen di kelasnya.

Diantaranya adalah ventilated seats, Bose audio system, smart key with remote starter, 8” multimedia touchscreen with wireless Car Play and Android Auto, Mood Lamp connected to music, Wireless Charging with cooling function, Sunroof with tilt and slide, Tire Pressure Monitoring System (TPMS), dan cruise control.

Head of Global Brand and Customer Experience dari Kia Global Headquarters Artur Martins menyampaikan bahwa Kia Sonet disiapkan sebagai SUV Kompak yang akan menjadi tolak ukur baru, baik dalam desain, pengalaman berkendara dan teknologi, dengan banyak fitur baru di segmen ini untuk pertama kalinya.

“(Kia Sonet) akan memperkuat daya tarik Kia kepada semua konsumen yang ‘Young at Heart’, menyajikan kesenangan dan elemen-elemen premium yang membuat siapapun yang mengendarainya merasa ‘Extra’ dibandingkan dengan yang lain dijalan," ujar Artur

Tidak hanya kaya dengan fitur-fitur, Kia Sonet juga menjadi model pertama dalam line-up Kia di yang menyematkan garansi ’7 year/ 200.000km Warranty.

Kia Sonet hadir dalam 5 pilihan varian:

- Premiere iVT Rp289 juta

- Dynamic iVT Rp265 juta

- Smart iVT Rp251,5 juta

- Smart M/T Rp238,5 juta

- Active M/TRp204,5 juta

- Standard M/T Rp193 juta



Tersedia dalam 6 pilihan warna: Glacier White Pearl, Aurora Black Pearl, Steel Silver, Intense Red, Intelligency Blue, dan Beige Gold.

KIA terus berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna mobil Kia melalui jaringan aftersales service dan ketersediaan suku cadang.

“Sesuai dengan komitmen di awal tahun 2020, meskipun kita dihempaskan oleh situasi pandemi ini, PT KIA akan memiliki 38 jaringan 2s dan 3s di seluruh indonesia dan terus berencana untuk mengembangakan jaringannya tahun depan,” tutup Presiden Direktur KIA Andrew Nasuri. (S-4)