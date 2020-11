CEO Pfizer Jual 62% Saham Usai Uji Klinis Berhasil

CHIEF Executive Officer (CEO) Pfizer Albert Bourla menjual 62% sahamnya pada hari yang sama ketika perusahaan mengumumkan vaksin covid-19 efektif 90% dalam uji klinis fase III.

Seusai pengumuman tersebut, saham perusahaan farmasi asal Amerika Serikat itu melonjak hampir 15%.

Dilansir Bloomberg, Bourla menjual 132.508 saham dengan harga rata-rata US$ 41,94 per saham atau US$5,6 juta, menurut pengajuan yang terdaftar di Securities and Exchange Commission.

Penjualan sahamnya tersebut, dilaporkan tertinggi selama 52 minggu terakhir, mendekati level tertinggi tahun ini.

Penjualan sahamnya dilakukan melalui Aturan 10b5-1 rutin, rencana perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya yang memungkinkan staf perusahaan untuk menjual saham mereka sesuai dengan undang-undang perdagangan dari dalam.

Penjualan saham Pfizer adalah bagian dari rencana yang ditetapkan sebelumnya yang diadopsi pada 19 Agustus, menurut pengajuan tersebut.

Sebelumnya, Pfizer dan mitra Jerman-nya BioNTech mengumumkan vaksin covid-19 yang mereka temukan, 90% efektif dalam mencegah penyakit, berdasarkan 94 kasus yang diamati.

Perusahaan farmasi tersebut yang pertama melaporkan hasil positif dari uji coba vaksin covid-19 yang sangat penting.

Richard Hatchett, kepala eksekutif dari Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), mengungkapkan proyek Pfizer dan BioNTech adalah satu-satunya di antara 10 pengembang vaksin terkemuka yang belum menerima pembiayaan sektor publik yang substansial. (Bloomberg/OL-8)