Diastika Rilis Guide untuk Pendukungnya

Musisi asal Jakarta, Diastika Lokesworo kembali menyapa industri musik Indonesia dengan merilis lagu terbarunya yang berjudul ‘Guide’.

Diastika sebenarnya sudah berkarier di dunia musik sejak tahun 2018 silam dan telah merilis 2 single serta 1 album live. Setelah menuntaskan kuliahnya Harvard mengambil jurusan Arsitek, Kini, Diastika hadirkan ‘Guide’ untuk menandai kembali dirinya di dunia musik. ‘Guide’ juga merupakan penanda rilisan terbaru Diastika yang akan bersumber kepada dukungan dan keterlibatannya dalam “Women in Design” dan “Green Building Council of Indonesia”.

‘Guide’ memang terinspirasi dari orang-orang di sekitar Diastika yang membantunya tetap dapat menjalani kehidupannya dalam melewati titik terendah di dalam hidupnya. Ditemani oleh beat yang soulful, lagu ini menampilkan lirik yang mendalam seperti ‘but my love, I’d rather you near’, satu kalimat yang sebenarnya selalu ingin kita utarakan ke orang-orang terdekat kita, namun tidak pernah terucap. Dalam menciptakan lagu ini, Diastika juga turut dibantu oleh Will Mara dan Dennis Julio sebagai arranger dan komposer dari lagu ini.

Diastika berharap, ditengah kehidupan yang gila ini, dia tetap bisa membuat karya seni yang dapat memotivasi banyak orang untuk dapat mendengar dan melihat serta bergabung dalam gerakan yang sedang dia lakukan. “Walaupun hanya aksi kecil seperti memberitahukan ke orang-orang disekitarnya tentang dukungan kita terhadap proyek tersebut,” ungkap musisi berumur 26 tahun ini.

Diastika-pun sebenarnya ingin memberikan lagu ini sebagai kepada semua wanita yang pernah dan selalu mendukungnya di saat-saat sulit. “Saya sangat bersyukur akan adanya mereka, dan saya berharap lagu ini bisa membantu memberikan semangat untuk mereka dapat berjuang,” jelas Diastika. (OL-12)