Ini Cara Industri Kreatif Bertahan di Tengah Pandemi

WAKIL Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh para pelaku industri kreatif.

Pertama, mengubah tantangan menjadi peluang. Dalam hal ini, perlunya para pelaku industri kreatif memanfaatkan digitalisasi menjadi kunci agar dalam kondisi pandemi, masih dapat bertahan.

"Memastikan akses dan kapasitas dalam ekonomi digital adalah kuncinya. Selain itu, perlu juga menghubungkan sektor kreatif dengan resolusi industri 4.0," ungkapnya dalam acara The Friends of Creative Economy Meeting secara virtual, Rabu (11/11).

Kedua, ialah pelaku industri kreatif harus memastikan ketahanan bisnis dan produk. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses industri kreatif kepada inklusi keuangan, kapasitas produk untuk lebih adaptif dan melakukan transformasi bisnis yang sesuai dengan era kenormalan baru.

Baca juga : Potensi Ekonomi Digital RI Besar, Menkeu: Harus Dimanfaatkan

"Pertemuan ini harus bisa mengintervensi kebijakan seperti apa yang diperlukan, dan bagaimana membuatnya kebijakan itu dapat diaplikasikan," kata Mahendra.

Ketiga, ialah memperkuat kolaborasi dengan negara lain maupun lembaga internasional. Indonesia dikatakan sudah memiliki Global Center of Excellence for International Cooperation and Creative Economy (G-CINC) sebagai platform untuk m3realisasikan kolaborasi ini.

"Pertemuan ini tentu harus menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan dan membawa manfaat nyata bagi semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif atau yang biasa disebut pentahelix. Sesuai dengan namanya, ia juga harus berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

"Oleh karena itu, marilah kita gunakan pertemuan kita hari ini, untuk secara kreatif mengeksplorasi cara dan sarana meningkatkan kemitraan global di bidang ekonomi kreatif ke level selanjutnya," pungkas Mahendra. (OL-7)