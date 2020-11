Seiring Penemuan Vaksin, Harga Minyak Terus Melonjak

Harga minyak terangkat hampir 3% lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), dipicu harapan bahwa vaksin COVID-19 segera hadir melebihi kekhawatiran tentang penurunan permintaan bahan bakar dari penguncian baru untuk menahan virus.



Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari naik 1,21 dolar AS atau 2,9%, menjadi menetap pada 43,61 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember bertambah 1,07 dolar AS atau 2,7%, menjadi ditutup di 41,36 dolar AS per barel.



Kedua kontrak melonjak sekitar 8% pada Senin (9/11/2020), kenaikan harian terbesar mereka dalam lebih dari lima bulan, setelah

pembuat obat Pfizer dan BioNTech mengatakan vaksin COVID-19 eksperimental mereka lebih dari 90% efektif berdasarkan hasil uji coba awal.



Minyak melonjak lagi pada Selasa sore (10/11/2020) setelah direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS, Anthony Fauci, mengatakan dosis vaksin akan tersedia untuk orang-orang dengan prioritas tertinggi pada Desember.



"Ini menyiratkan bahwa pada suatu saat di tahun depan, orang mungkin dapat pergi berlibur, yang berarti kami akan melihat permintaan yang lebih besar untuk bahan bakar jet," kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho.



Namun, peluncuran massal vaksin kemungkinan akan berbulan-bulan lagi dan tunduk pada persetujuan peraturan. Sementara itu, penguncian baru di Eropa dan meningkatnya kasus virus corona di Amerika Serikat masih mengganggu permintaan bahan bakar. (Ant/E-1)