Desain Business District di Cikarang Raih Penghargaan

AJANG ProperrtyGuru Indonesia Property Award ke-6 memberikan penghargaan kepada lebih dari 40 pengambang real estate. Dalam acara penganugrahan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Meikarta ditetapkan sebagai perusahaan yang berhasil menyabet dua award, yakni 'Best CBD Masterplan Design Greater Jakarta' dan 'Best CBD Landscape Architectural Design'.

CEO PropertyGuru Group Hari V Krishnan mengatakan, keragaman penghargaan tahun ini menghadirkan visibilitas dan representasi untuk jenis rumah serta pembangunan yang dicari oleh berbagai generasi Indonesia dari berbagai strata ekonomi hingga menghadirkan cerminan lebih akurat dari denyut nadi pasar.

"Selamat kepada para pemenang dan penerima penghargaan PropertyGuru Indonesia Property Awards 2020," ungkapnya dalam acara Indonesia Properti Awards ke-6 belum lama ini.

Seperti yang diketahui,'Indonesia Property Awards diselenggarakan oleh PropertyGuru Group yang merupakan pelopor ajang pernghargaan bagi developer-developer properti yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tahun ini 'Indonesia Property Awards' sudah memasuki tahun ke-6 pada tahun ini, dan telah menjadi ajang penghargaan properti paling bergengsi di Indonesia.

"Penghargaan kali ini diberikan kepada para pengembang properti di hampir 40 kategori kompetitif mencerminkan rangkaian segmen pasar yang komprehensif," kata Hari V Krishnan.

Ditambahkan, penghargaan tahun ini mewakili berbagai demografi, dan mengapresiasi kepemilikan rumah dan kebutuhan investasi para pencari properti di berbagai lokasi di seluruh nusantara.

Chief Marketing Officer (CMO) Meikarta Lilie Surjono mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak 'Indonesia Property Awards' atas dua penghargaan sekaligus di ajang bergengsi PropertyGuru Indonesia Property Awards ini.

Baca juga : Jalan Akses Pelabuhan Patimban 8,2 Km Siap Dioperasikan

"Saya juga mengucapkan rasa terima kasih juga kepada para konsumen Meikarta yang telah mempercayakan propertinya kepada Meikarta," katanya.

Kunci kesuksesan Meikarta adalah terus berusaha berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Progres atau pencapaian Meikarta sampai saat ini, yakni sedang dilakukan serah terima lebih dari 1.500 unit kepada para pembeli di District 1 dan mengebut pembangunan District 2 yang direncanakan akan mulai 'topping off' pada November ini.

"Kepercayaan konsumen dan progres pembangunan kami inilah barangkali yang menjadikan Meikarta mendapatkan dua penghargaan bergengsi sekaligus dari 6th PropertyGuru Indonesia Property Awards 2020, sebagai 'Best CBD Masterplan Design (Greater Jakarta)' dan 'Best CBD Landscape Architectural Design'," lanjut dia.

Kali ini, Lippo Group sebagai induk perusahaan Meikarta juga memenangkan banyak kategori penghargaan dan menjadi primadona pada ajang tersebut. Lippo Group berhasil memenangkan penghargaan yang didambakan untuk Best Mixed Use Developer untuk Lippo Group, dan 'Best Condo Development' (Indonesia) untuk proyek Orange Countynya.

Selain kemenangannya di kategori Best Affordable Condo Development, PT Lippo Karawaci Tbk juga menerima penghargaan atas Best Township Development untuk kota mandiri Lippo Karawaci dan Best SOHO Developement SOHO Flex/Space pada Apartement Millenium Village Karawaci. Sementara itu, PT Lippo Cikarang Tbk meraih kemenangan untuk pengembangan perumahan Waterfront Estates.

Lippo Group juga mendapatkan awards untuk anak usahanya Lippo Malls Indonesia (LMI) untuk 'Mall Baru Senayan Park yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Retail Architectural Design dan Best Retail Landscape Architectural Design. (OL-7)