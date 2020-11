Mercedes-Benz Rayakan 50 Tahun Produksi dan Perakitan 

TAHUN ini menjadi tonggak sejarah 50 tahun kehadiran Mercedes-Benz di Indonesia beserta produksi kendaraan rakitan lokalnya. Menandai momen spesial ini PT Mercedes-Benz Indonesia (MBI) merayakan tahun keemasan bersama seluruh karyawannya di pabrik Wanaherang sebagai bagian penting dari perjalanan sejarahnya.

Perwakilan manajemen dari MBI beserta karyawan yang bekerja di kantor dan dari rumah berpartisipasi dalam perayaan ini. Perusahaan juga menampilkan serangkaian kendaraan yang dirakit secara lokal di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, seperti GLE 450 4MATIC serta GLS 450 4MATIC.

Presiden Direktur MBI Patrick Schwind mengatakan, tahun ini merupakan tahun yang sangat spesial dari berbagai aspek, selama 50 tahun Mercedes-Benz telah memproduksi serangkaian produk kendaraan luxury di Indonesia, untuk Indonesia.

“Kami telah menunjukkan dan membuktikan bahwa kami mampu untuk merakit dan memproduksi kendaraan luxury berkualitas tinggi di Indonesia, serta memberikan kesenangan kepada pelanggan kami dengan kendaraan mobil penumpang yang dirakit secara khusus oleh kami,” ujar Patrick, Selasa (10/11).

Perjalanan sejarah Mercedes-Benz di Indonesia dimulai pada 1970 dimana PT German Motors Manufacturing (GMM) didirikan sebagai fasilitas manufaktur dan perakitan baru untuk produk Daimler-Benz yang berlokasi di Tanjung Priok.

Peresmian GMM secara resmi menandai dimulainya era baru Mercedes-Benz di Indonesia, dan pada 1973 GMM memulai memproduksi mobil penumpang Mercedes-Benz 200, 240 D dan 280 dari seri W 115.

Pada 1978 Mercedes-benz mendirikan pabrik perakitan Wanaherang, Bogor, Jawa Barat seluas 42 hektar. Pada 2009 pabrik Mercedes-Benz Indonesia dinyatakan sebagai produsen otomotif dengan sertifikasi Eco-industri dari TÜV Rheinland berkat proses produksinya yang ramah lingkungan.

Selama lima dekade Mercedes-Benz memproduksi berbagai kendaraan yang menjadi primadona di pasar mobil luxury di Indonesia. Dimulai dari segmen sedan seperti W 123 dan S-Class (W 126), hingga G-Class (W 463), beserta model SUV seperti ML-Class (W 166) dan GL-Class (X 166).

Saat ini, MBI memproduksi serangkaian produk-produk unggulan di Indonesia, antara lain C-Class, E-Class, S-Class, GLC, GLE, serta new GLS.

Sejarah perjalanan dan kehadiran produk Mercedes-Benz di Indonesia:

- W 120 Series (1956)

- W 114/115 Series (1973)

- Mercedes-Benz W 123 Series (1977)

- Berdirinya Pabrik Wanaherang (1978)

- Mercedes-Benz S-Class W 126 Series (1979)

- Official opening of PT German Motor Manufacturing in Wanaherang (1982)

- G-Class W 463 Series (1984)

- E-Class W 124 Series (1986)

- C-Class W 202 Series (1994)

- E-Class W 210 (1996)

- Sertifikasi pertama ISO 9001 di industri otomotif di Indonesia oleh TÜV Rheinland (1996)

- C-Class W 204 (2007)

- S-Class V 221 (2008)

- ML-Class W166 (2012)

- S-Class V 222 (2014)

- GLC X 253 (2015)

- GLS X166 (2020)

“Saya ucapkan rasa terima kasih saya kepada seluruh karyawan Mercedes-Benz Indonesia; karena kontribusi mereka kepada perusahaan selama bertahun-tahun ini sangatlah berharga. Semua hasil pencapaian yang luar biasa selama ini tak lepas dari kerjasama kita sebagai tim solid dan saya menantikan masa depan yang sukses untuk pabrik perakitan kami di Wanaherang,” tutup Patrick. (S-4)