Film Perempuan Tanah Jahanam Melaju Ke Seleksi Oscar

INDONESIA telah memilih wakilnya untuk berlaga di kategori Best International Feature Film dalam gelaran Academy Awards ke-93 tahun depan. Film tersebut adalah Perempuan Tanah Jahanam garapan sutradara Joko Anwar.

Pemilihan wakil ini dilakukan oleh Komite Seleksi dari PPFI (Persatuan Produser Film Indonesia), yang merupakan perpanjangan dari AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) yang merupakan penyelenggara Oscar.

Tahun lalu, Indonesia mengirim film garapan Garin Nugroho, Kucumbu Tubuh Indahku. Namun, film tersebut belum berkesempatan lolos ke daftar pendek Best International Feature Film.

"Impetigore (Perempuan Tanah Jahanam) is Indonesia's official submission for the 93rd Academy Awards," tulis Joko Anwar dalam Instagramnya, Selasa, (10/11).

Sebelumnya, Impetigore pernah ditayangkan di Amerika Serikat dalam gelaran Sundance Film Festival pada awal tahun. Film tersebut juga keliling ke berbagai festival internasional lainnya, seperti BIFAN di Bucheon Korea Selatan, dan Sitges di Spanyol. Dengan pemilihan ini, Indonesia dan Malaysia sama-sama diwakili film bergenre horor. Baru-baru ini, Malaysia mengumumkan wakilnya ke Oscar, film berjudul Roh. (M-1)