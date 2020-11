Suzuki Gelar Program Penjualan Mobil Akhir Tahun

MENYAMBUT akhir tahun 2020, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyiapkan beragam promo spesial 'Gemerlap Suzuki’. Promo spesial ini menawarkan program paket kredit spesial serta berbagai hadiah menarik tanpa diundi bagi pelanggan di Jabodetabek.

“Promo Gemerlap Suzuki adalah apresiasi kami untuk konsumen. Selama November konsumen di Jabodetabek bisa mendapat hadiah langsung mulai dari sepeda motor Suzuki, smart TV, smartphone, hingga logam mulia,” ungkap Marketing Director SIS Donny Saputra.

Program ini juga menyediakan beragam pilihan paket kredit dengan bunga 0%, DP rendah, serta tambahan cashback bagi yang melakukan tukar tambah melalui AutoValue.

Untuk konsumen yang membeli XL7 bisa mendapatkan iPhone 11 64 GB (Alpha) atau iPad Pro Gen 3 Wifi + Cell 64 GB (Beta & Zeta) dengan kredit 0%, DP Rp20 jutaan, Extra Cashback Rp4 juta untuk tukar tambah via AutoValue dan free Suzuki Insurance selama 1 tahun.

Sedangkan untuk pembeli All New Ertiga, selain mendapatkan Macbook 12” 256 GB, bunga 0%, DP Rp19 jutaan, dan Extra Cashback Rp3 juta untuk tukar tambah via AutoValue, free Suzuki Insurance selama 1 tahun.

Bagi konsumen yang membeli New Carry untuk pengembangan usaha, bisa mendapatkan hadiah langsung All New Satria F150, DP rendah dan cicilan ringan.

Pembeli S-Cross AT bisa mendapatkan Sony Smart LED TV 4K Ultra HD 55" X90F dengan bunga 0% dan Extra Cashback Rp4 juta untuk tukar tambah via AutoValue.

Sedangkan untuk Karimun Wagon R GL, Suzuki menawarkan angsuran Rp2 jutaan dan hadiah langsung Sony Smart LED TV 4K Ultra HD 43” X70G. Sementara bunga 0% dan hadiah logam mulia ditawarkan untuk pembeli New Ignis dan Iphone XS Max 64 GB untuk New Baleno.

“Kami harap Gemerlap Suzuki diterima dengan baik dan direspons positif oleh masyarakat Indonesia serta membantu pecinta Suzuki untuk memiliki kendaraan impiannya. Kami akan terus fokus berkontribusi dan berinovasi menyediakan produk dan servis berkualitas untuk konsumen Suzuki,” tutup Donny.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program promosi yang berlangsung pada November ini, konsumen dapat menghubungi diler Suzuki terdekat atau mengunjungi website dan media sosial resmi Suzuki. (S-4)